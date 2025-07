Hà Nội: Con trai tin lời người lạ đòi chuyển 250 triệu đồng, người bố lập tức báo Công an

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Tối 27/7, Công an phường Ba Đình (TP. Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của anh M., trú tại phường Ba Đình, về việc anh nhận được cuộc gọi từ một đối tượng lạ, thông báo rằng con trai anh là cháu T. (sinh năm 2007) đã bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu đồng để chuộc người.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường đã khẩn trương huy động lực lượng điều tra, xác minh vụ việc.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Công an phường Ba Đình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tìm được T. tại một khách sạn cách nhà khoảng 1 km.

Qua trao đổi, T. cho biết, chiều ngày 26/7 có nhận được cuộc gọi từ một người lạ, nói có liên quan đến đường dây rửa tiền. Đồng thời, đối tượng này yêu cầu T. tải ứng dụng “ZOOM WORKPLACE”.

Sau khi vào ứng dụng, T. thấy một người mặc trang phục Cảnh sát. Người này nói T. đang có liên quan đến đường dây rửa tiền tại TP. Hồ Chí Minh và yêu cầu T. phải chứng minh mình vô tội.

Đến ngày 27/7, các đối tượng tiếp tục gọi điện, yêu cầu T. ra một khách sạn để làm việc và không được liên lạc với bất kỳ ai. Đồng thời, chúng yêu cầu T. gửi cho bố mẹ tin nhắn chuyển 250 triệu đồng.

Do quá lo sợ, T. đã làm theo yêu cầu. Khi được cán bộ Công an phường giải thích về thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo, T. đã bình tĩnh lại.

Trước tình trạng trên, Công an TP. Hà Nội khuyến nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Cần lưu ý, để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo nhà trường cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên. Đặc biệt. các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình các kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.



Nguồn: Công an TP. Hà Nội