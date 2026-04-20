Hà Nội công bố lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4 cho học sinh

Theo Hà Linh | 20-04-2026 - 11:16 AM | Xã hội

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố lịch nghỉ lễ dịp Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 của học sinh, giáo viên.

Theo đó, các trường mầm non, tiểu học, THCS – THPT và Trung tâm GDNN- GDTX, các trường trung cấp, trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội sẽ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương vào ngày 26/4 (Chủ Nhật). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên, người lao động, học sinh được nghỉ bù vào ngày 27/4 (Thứ hai)

Như vậy, với các trường không học thứ 7, học sinh được nghỉ 3 ngày, gồm 2 ngày cuối tuần liền kề trước đó (25-26/4).

Học sinh trường tư thục ở Hà Nội được nghỉ lễ kéo dài tới 9 ngày

Sau đó, học sinh tiếp tục đi học hai ngày Thứ ba, Thứ tư (28-29/4), và tiếp tục nghỉ lễ 2 ngày gồm: Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Nếu không học thứ 7, học sinh sẽ được nghỉ tiếp 2 ngày cuối tuần, tổng thời gian kỳ nghỉ là 4 ngày.

Trong khi đó, thời điểm này một số trường tư thục tại Hà Nội đã công bố lịch nghỉ lễ kéo dài từ 27/4 đến hết ngày 3/5 (7 ngày). Như vậy, nếu tính cả ngày nghỉ cuối tuần trước đó, học sinh một số trường tư thục được nghỉ lễ kéo dài 9 ngày.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học thực hiện việc treo cờ Tổ quốc trong dịp nghỉ lễ này. Đồng thời, nhà trường cần tuyên truyền, giáo dục, triển khai đến học sinh về thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Theo Hà Linh

Tiền Phong

Công an thông báo cuộc gọi không nên nghe máy, không kết bạn Zalo

Công an thông báo cuộc gọi không nên nghe máy, không kết bạn Zalo Nổi bật

Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu người dùng nhận và chuyển tiền có nội dung sau

Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu người dùng nhận và chuyển tiền có nội dung sau Nổi bật

Nhất trí chọn ngày 24/11 là ‘Ngày Văn hóa Việt Nam’, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

Nhất trí chọn ngày 24/11 là ‘Ngày Văn hóa Việt Nam’, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

10:52 , 20/04/2026
Bắt Nguyễn Minh Thư sinh năm 1977

Bắt Nguyễn Minh Thư sinh năm 1977

10:42 , 20/04/2026
Nghi án bố đánh con trai 12 tuổi tử vong: Dấu hiệu bất thường của người bố trước khi bị tạm giữ

Nghi án bố đánh con trai 12 tuổi tử vong: Dấu hiệu bất thường của người bố trước khi bị tạm giữ

10:23 , 20/04/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam 'cô đồng' Nguyễn Đức Quyền SN 2001

Thi hành lệnh bắt tạm giam 'cô đồng' Nguyễn Đức Quyền SN 2001

09:59 , 20/04/2026

