Hà Nội công bố môn thi thứ ba vào lớp 10

29-01-2026 - 22:10 PM | Sống

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.

Theo đó, môn thi thứ 3 là Ngoại ngữ. Như vậy, học sinh Hà Nội thi vào lớp 10 phải làm bài thi các môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm, thời gian 60 phút. Nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề. Thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, quyết định trên nhằm ổn định phương án tuyển sinh, tạo điều kiện để học sinh và nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy - học, ôn tập phù hợp. Tiếng Anh tiếp tục được lựa chọn do là môn học bắt buộc trong chương trình phổ thông và vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lực hội nhập của học sinh.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn cũng dựa trên Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” và Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045”.

Hà Nội chốt tiếng Anh là môn thứ ba thi lớp 10. (Ảnh minh họa: Lệ Thu)

Các đề án này đều đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, mở rộng dạy học bằng tiếng Anh, xây dựng hệ sinh thái ngôn ngữ trong nhà trường, tạo môi trường thuận lợi để tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Cũng theo Sở, kết quả khảo sát, phân tích ý kiến của các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố cho thấy, đa số thống nhất lựa chọn môn ngoại ngữ là môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Như vậy, thời điểm này, ít nhất 14/34 tỉnh, thành phố trên cả nước công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Phần lớn các địa phương tiếp tục chọn môn ngoại ngữ hoặc tiếng Anh là môn thi thứ 3. Riêng Tuyên Quang chọn môn khoa học tự nhiên.

Thực tiễn kết quả dạy và học ngoại ngữ của Hà Nội cũng được xem là cơ sở quan trọng cho lựa chọn này. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số điểm 10 môn ngoại ngữ với 128 bài đạt điểm tuyệt đối. Ở kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2025-2026, 100% số thí sinh Hà Nội dự thi môn tiếng Anh đều đoạt giải.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội thường diễn ra vào tháng 6 hằng năm. Sở GD&ĐT sẽ công bố chi tiết cấu trúc đề thi, thời gian làm bài và các quy định liên quan trong hướng dẫn tuyển sinh chính thức.

Môn thi vào lớp 10: Không nên xáo trộn, thay đổi theo năm

Theo Khôi Minh/VTCnews

VTCnews

