Hà Nội: Cụ bà bị lừa mất 500 triệu đồng chỉ sau 1 cuộc điện thoại

Nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy của các đối tượng giả danh công an, gọi điện lừa đảo. Ảnh minh họa.

Ngày 20/6, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Hà Đông đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 500 triệu đồng.