Hà Nội: Đang cháy quán bar Titan, nhiều người chạy lên sân thượng lánh nạn

Đám cháy kèm khói bốc cao, khiến nhân viên văn phòng toà nhà liền kề 41 Hai Bà Trưng cùng nhau chạy lên tầng thượng số nhà chờ cứu viện. Ngay khi có mặt, Công an quận đã trấn an đám đông, đưa hàng chục người trên tầng cao xuống khu vực an toàn.