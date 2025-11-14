Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng chỉnh trang công viên bên sông Tô Lịch

14-11-2025 - 08:25 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hội đồng nhân dân TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết chủ trương đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng cho dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Hà Nội đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng chỉnh trang công viên bên sông Tô Lịch- Ảnh 1.

Chiều 13/11, tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 27) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 4.665 tỷ đồng, theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư; thời gian thực hiện từ quý IV/2025 đến quý IV/2028.

Dự án sẽ đi qua 12 phường của Hà Nội với diện tích đất sử dụng ước tính gần 738.000 m2. Các hạng mục đầu tư chủ yếu gồm: hệ thống đường vỉa hè, đường dạo ven sông; quảng trường, bậc cấp, bậc ngồi, ram dốc; hệ thống bồn cây, sân chơi, sân thể thao, bãi đỗ xe; đường dành riêng cho người đi bộ; công trình dịch vụ, điểm nhấn kiến trúc và công trình phụ trợ; cây xanh, thiết bị tiện ích, chiếu sáng đô thị…

Thời gian qua, sông Tô Lịch đã được bổ cập nước từ Hồ Tây và tiếp nhận nước đã qua xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Mùi hôi thối đã giảm rất nhiều.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp "Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận".

Theo Quyết định số 5520/QĐ-UBND, công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí khoảng 869 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố. Dự án được yêu cầu hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026.

Mục tiêu chính của công trình là bổ cập nguồn nước sạch, duy trì dòng chảy môi trường cho sông Tô Lịch từ sông Hồng, qua đó giảm thiểu ô nhiễm, tiêu úng hiệu quả và tạo cảnh quan sinh thái đô thị. Đây là bước triển khai cấp bách theo chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc xử lý tận gốc ô nhiễm môi trường, "hồi sinh" các dòng sông nội đô, trong đó sông Tô Lịch là trọng điểm.

Công trình được triển khai tại các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, đóng vai trò nối mạch tiêu thoát nước cho tiểu lưu vực Cổ Nhuế, góp phần giảm ngập cho khu vực Tây Bắc Hà Nội và tưới tiêu cho vùng nông nghiệp lân cận.

Theo VTV Times

VTV

