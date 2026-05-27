Hà Nội đề xuất cấm nhượng nhà thương mại sau 3 năm tại khu đô thị đa mục tiêu

Phối cảnh khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh. Ảnh: VP

Cùng với việc cấm chuyển nhượng nhà thương mại sau 3 năm tại khu đô thị đa mục tiêu, Hà Nội cũng tính đến phương án kiểm soát lợi nhuận của chủ đầu tư, với mức lợi nhuận tối đa khoảng 15% tổng chi phí đầu tư xây dựng. Giá bán, doanh thu và chi phí dự kiến cũng sẽ phải trải qua thẩm tra hoặc kiểm toán trước khi mở bán.

Nhận định về việc này, trả lời báo chí, ông Nguyễn Anh Quê - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, để thực hiện việc này thì Quốc hội ban hành nghị quyết riêng (hoặc bổ sung Luật Nhà ở ) về nhà ở thương mại giá phù hợp, làm cơ sở để Chính phủ ra Nghị định hướng dẫn các địa phương áp dụng; hoặc đưa cơ chế này vào Luật Thủ đô để tạo hành lang pháp lý rõ ràng.

Trong trường hợp muốn hạn chế chuyển nhượng mà không cần chờ sửa luật, ông Quê đề xuất, thay vì ký hợp đồng mua bán ngay từ đầu, chủ đầu tư và người dân có thể ký hợp đồng thuê nhà trong vòng 5 năm. Sau thời gian này, nếu đáp ứng điều kiện, các bên mới chuyển sang hình thức mua bán chính thức.

Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng, về nguyên tắc pháp lý hiện hành, nhà ở thương mại là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người dân, do đó không nên đặt ra hạn chế về thời gian chuyển nhượng.

Theo ông Châu, hệ thống pháp luật hiện nay không có quy định cấm chủ sở hữu nhà ở thương mại mua bán, chuyển nhượng hay hạn chế thời điểm giao dịch. Theo ông Châu, nếu muốn hạn chế đầu cơ, Nhà nước cần sử dụng các công cụ chính sách phù hợp hơn.

Ông Châu dẫn chứng, một trong những công cụ đang được nghiên cứu là chính sách thuế bất động sản. Công cụ thuế được kỳ vọng sẽ điều tiết hành vi đầu cơ và tạo sự minh bạch cho thị trường.

Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ 2 khu đô thị đa mục tiêu rộng 1.400ha ở Mê Linh và Thư Lâm, Đông Anh nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư và giải quyết sinh kế cho người dân.

Trong đó, khu đô thị đa mục tiêu tọa lạc tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh có quy mô gần 700ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 60.558 tỷ đồng. Khu đô thị này gồm 3 khu đất: Khu đất tại xã Thư Lâm, thuộc phân khu đô thị E2-3, quy mô khoảng 360ha; khu đất tại xã Đông Anh thuộc phân khu đô thị XB-2, quy mô khoảng 23ha; khu đất thứ ba tại xã Đông Anh, cũng thuộc phân khu đô thị XB-2, quy mô khoảng 313ha.