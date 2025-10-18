Hà Nội: Đề xuất chi thu nhập tăng thêm 0,8 lần lương cơ bản

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP. Hà Nội quản lý.

Theo dự thảo Nghị quyết, đối tượng được chi thu nhập tăng thêm là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố quản lý (cấp thành phố và cấp xã).

Góp ý dự thảo, nhiều cơ quan, tổ chức đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hưởng chi thu nhập tăng thêm là lao động hợp đồng , đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội đề nghị bổ sung thêm đối tượng hợp đồng có thời hạn theo quy định tại Nghị quyết số 26/2024/NQHĐND ngày 19/11/2024 của HĐND thành phố.

Công dân thực hiện thủ tục hành chính tại điểm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Hưng, Hà Nội

Trung tâm cho rằng, tại Điều 4 Nghị quyết 46/2024/NQHĐND ngày 19/11/2024 của HĐND thành phố về các trường hợp được ký hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ, Khoản 1 có quy định: “Trường hợp cơ quan hành chính còn chỉ tiêu biên chế công chức chưa sử dụng do chưa tuyển dụng đủ theo số được giao thì được ký hợp đồng ở vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ còn thiếu”.

Thực tế hiện nay, các trường hợp hợp đồng theo Nghị quyết số 26/2024/NQHĐND ngày 19/11/2024 của HĐND thành phố thực hiện công việc chuyên môn như công chức. Tuy nhiên, họ chỉ được hưởng lương theo hệ số, không được hưởng phụ cấp công vụ như công chức và Hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ, đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nêu.

Đồng quan điểm, Sở Y tế Hà Nội đề xuất bổ sung thêm đối tượng hưởng chi thu nhập tăng thêm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố quản lý.

Trong khi đó, UBND phường Sơn Tây (Hà Nội) đề nghị bổ sung thêm cho nhóm đối tượng đơn vị sự nghiệp công do ngân sách nhà nước đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Được biết, từ 1/1/2025, thành phố đã thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 12/10/2024.

Từ 1/7, thành phố thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Toàn bộ công việc của các quận, huyện, thị xã sẽ chuyển, bàn giao cho 2 cấp thực hiện. Vì vậy, khối lượng công việc và áp lực đối với cán bộ, công chức hiện nay lớn hơn trước đây rất nhiều.

Căn cứ tình hình thực tế, UBND thành phố đề xuất tiếp tục thực hiện hỗ trợ thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị do thành phố quản lý.

Theo đề xuất, mức trích để tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm năm 2026 bằng 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Trong đó 0,5 lần quỹ lương cơ bản để chi thu nhập tăng thêm hằng tháng cho cán bộ, công chức, viên chức; 0,3 lần quỹ lương cơ bản còn lại để chi thu nhập tăng thêm cuối năm căn cứ theo đánh giá, xếp loại hằng năm từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp thường lệ cuối năm, được tổ chức tháng 12/2025.

Theo tìm hiểu của báo Tiền Phong, thực hiện Nghị quyết số 46, từ 1/1/2025, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP. Hà Nội quản lý được tăng thêm từ 2,5 triệu đồng đến gần 6 triệu đồng/tháng tùy theo hệ số lương cơ bản của từng người. Như thế, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý trung bình từ 8- 12 triệu đồng/tháng.