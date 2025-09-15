Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: Đề xuất lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội 4,8%/năm

15-09-2025 - 11:27 AM | Bất động sản

UBND thành phố đề xuất lãi suất cho vay là 4,8% đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh- sinh viên. Ngoài ra, các đối tượng vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở cũng áp dụng lãi suất 4,8% năm.

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức cho vay, lãi suất cho vay đối với người nghèo, các đối tượng chính sách khác và đối tượng đặc thù của Hà Nội.

Theo đề xuất, với chương trình tín dụng hỗ trợ tạo việc làm , duy trì và mở rộng việc làm, mức cho vay tối đa đối với người lao động là 300 triệu đồng. Người vay vốn không cần phải có tài sản bảo đảm tiền vay.

Cơ sở sản xuất kinh doanh vay vốn đảm bảo không quá 500 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Mức cho vay tối đa là 30 triệu đồng/công trình nước sạch và 50 triệu đồng/công trình vệ sinh.

UBND TP. Hà Nội cho biết, trong giai đoạn 2026 - 2030 tổng nhu cầu vay vốn trên địa bàn thành phố là 641.800 người.

Dự kiến kinh phí thực hiện cho vay vốn giai đoạn 2026-2030 từ 55.900 tỷ đồng- đến 83.000 tỷ đồng.

Hà Nội: Đề xuất lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội 4,8%/năm- Ảnh 1.

Dự án Nhà ở xã hội Uy Nỗ dự kiến mở bán cuối tháng 9/2025.

UBND thành phố đề xuất lãi suất cho vay là 4,8% đối với các đối tượng gồm: hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội; đối tượng vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở; học sinh - sinh viên vay vốn phục vụ học tập; người chấp hành xong án phạt tù; người lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Lãi suất 6,6% áp dụng với các đối tượng: hộ mới thoát nghèo, chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường...

Cơ sở sản xuất, kinh doanh vay vốn thuộc chương trình hỗ trợ tạo việc làm áp dụng mức lãi suất cho vay là 6%/năm.

Nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề cuối năm và có hiệu lực từ tháng 1/2026.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

