Hà Nội di dời hơn 60 hộ dân trong đêm

Ngày 1/10, UBND xã Sóc Sơn cho biết, ngay trong đêm 30/9, rạng sáng 1/10, lực lượng chức năng của xã đã hỗ trợ di dời hơn 60 hộ bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Theo UBND xã Sóc Sơn, do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều khu vực dân cư trũng thấp trên địa bàn xã Sóc Sơn (TP. Hà Nội) đã bị ngập sâu. Tối 30/9, Đoàn công tác của UBND xã đã trực tiếp kiểm tra tại xóm Chòm (thôn Tân Do, xã Sóc Sơn). Đây là khu vực trũng thấp, thường xuyên bị ngập sâu nước khi có mưa lớn kéo dài .

Trong đêm, lực lượng chức năng xã Sóc Sơn hỗ trợ di dời hơn 60 dân bị ngập sâu

Qua kiểm tra, UBND xã xác định hơn 60 hộ đã bị ngập sâu, trong đó có điểm mực nước dâng cao đến hơn 1m nên UBND xã đã quyết di dời các hộ dân đến nơi tạm trú đã được bố trí, chuẩn bị.

UBND xã Sóc Sơn đã huy động hơn 50 nhân lực gồm dân quân tự vệ, đoàn thanh niên và các lực lượng khác, tập trung hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản, di chuyển đến nơi tránh trú an toàn ngay trong đêm. Đồng thời, hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, nước uống, nến… cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Hiện, lực lượng chức năng của xã được bố trí ứng trực thường xuyên, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.