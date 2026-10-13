Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch Công viên Thủ Lệ, 37 hộ dân có thể phải di dời

UBND phường Giảng Võ (Hà Nội) đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ, tỷ lệ 1/500. Thời gian niêm yết lấy ý kiến dự kiến từ 20 đến 30 ngày kể từ ngày 8/10/2026.

Khu vực nghiên cứu quy hoạch rộng khoảng 19ha, thuộc phường Giảng Võ. Phía Bắc giáp phố Đào Tấn và làng Thủ Lệ; phía Nam giáp đường Kim Mã - Cầu Giấy; phía Đông giáp đường Nguyễn Văn Ngọc và khách sạn Daewoo; phía Tây và Tây Bắc giáp đường Bưởi, sông Tô Lịch.

Phối cảnh minh họa không gian cảnh quan quảng trường. Ảnh: UBND phường Giảng Võ

Đáng chú ý, trong phạm vi nghiên cứu hiện có khoảng 37 hộ dân, với 150 người sinh sống dọc các tuyến đường Kim Mã và Cầu Giấy.

Theo định hướng của đồ án, Công viên Thủ Lệ sẽ được phát triển thành công viên chuyên đề đặc biệt, vừa là nơi nuôi dưỡng, trưng bày động vật hoang dã, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái, vừa kết nối không gian văn hóa với không gian xanh, phục vụ tham quan, du lịch và giải trí.

Khoảng 70% diện tích công viên, tương đương 13,5ha, được đề xuất tổ chức thành không gian mở, bao gồm hồ Thủ Lệ, quảng trường, cây xanh và các khu sinh hoạt công cộng. Tường rào bao quanh khu vực này dự kiến được dỡ bỏ, tạo lối tiếp cận trực tiếp từ vỉa hè các tuyến Kim Mã, Đào Tấn và Nguyễn Văn Ngọc. Người dân có thể vào công viên vui chơi, tập thể dục, dưỡng sinh và thư giãn.

Khoảng 30% diện tích còn lại, tương đương 5,4ha, được định hướng là khu lõi nuôi dưỡng và trưng bày động vật. Khu vực này dự kiến chia thành khu nuôi chim, gà ở phía Tây và khu nuôi các loài động vật khác ở phía Bắc. Việc ra vào được kiểm soát bằng vé; hàng rào sinh thái, hào đá nhân tạo hoặc vách kính được nghiên cứu sử dụng để bảo đảm an toàn, đồng thời tạo cảnh quan gần gũi với thiên nhiên.

Đối với hồ Thủ Lệ, đồ án đề xuất thay toàn bộ lan can sắt hiện có bằng kè sinh thái kết hợp cây thủy sinh và cỏ chịu nước. Dọc bờ hồ sẽ hình thành các lối đi uốn lượn qua khu cây xanh, kết hợp điểm vọng cảnh nhô ra mặt nước. Đảo giữa hồ dự kiến được kết nối với đất liền bằng cầu đi bộ, phục vụ nuôi dưỡng một số loài linh trưởng trong không gian sinh thái tách biệt.

Một ý tưởng đáng chú ý khác là bố trí khu trưng bày động vật, thực vật biển và nước ngọt dưới lòng hồ. Khách tham quan sẽ di chuyển theo tuyến ngầm, trải nghiệm hai không gian đối lập: cảnh quan sông hồ nhiệt đới và thế giới đại dương với đá ngầm, san hô, cảnh biển sâu.

Phối cảnh minh họa khu động thực vật biển và nước ngọt. Ảnh: UBND phường Giảng Võ

Trong tổ chức không gian cảnh quan, đền Voi Phục - di tích quốc gia đặc biệt - được xác định là điểm nhấn để định hình cảnh quan phía Tây và toàn công viên. Các trò chơi giải trí hiện nằm trong vùng đệm di tích được nghiên cứu chuyển về phía Đông Bắc, giáp đường Đào Tấn, và khu vực ngầm dưới quảng trường. Dải cây xanh nhiều tầng sẽ đóng vai trò ngăn cách khu vui chơi với không gian yên tĩnh, hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến di tích.

Đồ án cũng đề xuất xây dựng cầu đi bộ trên cao kết nối từ tầng trung chuyển ga S8 của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội, dẫn thẳng xuống quảng trường trung tâm công viên. Quảng trường được định hướng trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, biểu diễn nghệ thuật, ứng dụng màn hình LED, hệ thống âm thanh, ánh sáng tương tác và trình chiếu kỹ thuật số.

Phía dưới quảng trường dự kiến bố trí bãi đỗ xe thông minh nhiều tầng cùng các tiện ích như khu thông tin, quầy vé tự động, nhà vệ sinh, cửa hàng ăn uống, mua sắm và khu vui chơi trong nhà. Ba cụm không gian ngầm được nghiên cứu bố trí tại phía Tây gần đường Bưởi, phía Đông Nam dưới quảng trường trung tâm và phía Đông Bắc.

Theo UBND phường Giảng Võ, việc điều chỉnh quy hoạch không làm thay đổi chức năng chính của Công viên Thủ Lệ là không gian cây xanh, mặt nước, vui chơi giải trí và vườn thú đặc thù trong nội đô. Đồ án hướng tới mở rộng không gian công cộng, nâng cao chất lượng cảnh quan, bảo tồn di tích, cải thiện điều kiện nuôi dưỡng động vật và hoàn thiện hạ tầng.

Các nội dung về tổ chức không gian, hạ tầng và phương án sử dụng đất sẽ tiếp tục được xem xét trong quá trình lấy ý kiến, hoàn thiện đồ án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.