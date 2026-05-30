Hà Nội dự kiến chưa cấm xe máy xăng tại vùng lõi từ 1-7

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình bổ sung về việc đề nghị HĐND tTP ban hành nghị quyết thông qua Đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP Hà Nội".



Hà Nội dự kiến chưa cấm xe máy xăng tại vùng lõi. Ảnh minh hoạ

Trong tờ trình bổ sung, Hà Nội đã đề xuất nhiều nội dung thay đổi so với tờ trình lần trước, trong đó chỉ khuyến khích xe máy xăng (cả kinh doanh và không kinh doanh) hạn chế hoạt động chứ không cấm. Cùng với đó, bổ sung nhiều loại phương tiện bị cấm hoạt động theo khung giờ tại khu vực được đề xuất thí điểm vùng phát thải thấp.

Theo đó, ở giai đoạn 1 (từ 1-7 đến 31-12) sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại địa bàn phường Hoàn Kiếm, với phạm vi khu vực 1 (từng được gọi là khu vực lõi ở tờ trình trước đó) được bao quanh bởi 11 tuyến phố, gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ.

Ở khu vực 1, TP Hà Nội đề xuất cấm toàn bộ các phương tiện giao thông đường bộ (bao gồm xe mô tô, xe máy, xe ô tô các loại) từ 19 - 24 giờ các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hằng tuần.

Khu vực 2 vùng phát thải thấp được bao quanh bởi các tuyến phố: Tràng Thi, Phùng Hưng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền và Hàng Khay trở vào trong khu vực phố cổ.

Ở khu vực 2, Hà Nội quy định xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền được phép lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xe máy công nghệ) được khuyến khích hạn chế hoạt động. Các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng điều hướng phương tiện trên phần mềm quản lý điều hành xe, chuyển đổi phương tiện.

Xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xe máy xăng cá nhân - PV) được khuyến khích chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình Chính phủ và thành phố ban hành.

Bản đồ phương án thí điểm vùng phát thải thấp từ 1-7. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch, xe chở học sinh, xe buýt, xe chở cán bộ công nhân viên đi làm, thành phố khuyến khích chuyển đổi xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên theo quy chuẩn Việt Nam.

Xe ô tô trên 16 chỗ (xe chở học sinh, xe buýt, xe chở cán bộ công nhân viên đi làm) bị cấm hoạt động trong giờ cao điểm (6 - 9 giờ; 16 -19 giờ 30 hằng ngày), trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an TP Hà Nội chấp thuận bằng văn bản. Thành phố khuyến khích chuyển đổi xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên…

Giải thích việc "khuyến khích hạn chế hoạt động" đối với xe máy xăng kinh doanh từ ngày 1.7 tại vùng lõi P.Hoàn Kiếm, Hà Nội cho rằng quy định lưu thông phương tiện tác động đến tài xế công nghệ, shipper và lao động nền tảng công nghệ. Đây là nhóm chịu tác động xã hội trực tiếp và sớm nhất do phụ thuộc vào phương tiện để tạo thu nhập.

Về rủi ro sinh kế nếu áp dụng cấm đột ngột, UBND TP Hà Nội cho rằng, trong trường hợp cấm ngay xe máy xăng hoạt động trên nền tảng công nghệ tại khu vực 1, tác động có thể ảnh hưởng đến gần 4.000 tài xế thường xuyên hoạt động, hơn 1 triệu giao dịch/tháng, trên 350.000 người dùng và hơn 1.000 đối tác nhà hàng/thương nhân. Bên cạnh đó, mức độ sẵn sàng chuyển đổi của tài xế còn hạn chế.

Cũng theo tờ trình, ở giai đoạn 2 (từ 1-1-2027 đến 31-12-2027), thành phố mở rộng khu vực thí điểm tại các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Phạm vi là 14 tuyến phố bao quanh, gồm: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn.

Đối với giai đoạn 2, thành phố tiếp tục duy trì các quy định hạn chế phương tiện của giai đoạn 1, không lưu thông xe ô tô các loại không đạt quy chuẩn khí thải mức 4; không lưu thông xe máy xăng hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải.

Giai đoạn 3 (từ 1-1-2028 đến 31-12-2029), thành phố mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ trong Vành đai 1. Ở giai đoạn này, thành phố tiếp tục duy trì các quy định hạn chế phương tiện của giai đoạn 2; không lưu thông xe máy không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 đối với nhóm phương tiện không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng kết nối vận tải.

Dự kiến, nghị quyết về "Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1" sẽ được trình HĐND TP Hà Nội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 3 vào ngày 2-6.

Trước đó, tại kỳ họp hôm 11-5, HĐND thành phố cho biết chưa xem xét đề án vùng phát thấp trong Vành đai 1 do chưa bảo đảm điều kiện về thông tin, hồ sơ để trình xem xét thông qua.