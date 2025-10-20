Hà Nội giao 1,4ha đất vàng sát cạnh Ciputra để làm dự án chung cư 39 tầng, từng được quảng cáo 20 triệu đồng/m2

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định giao và cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 1,41ha đất tại phường Phú Thượng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bền vững và Phát triển PCI - đại diện Liên danh PCI và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thái Hà để triển khai dự án khu nhà ở Thái Hà Spring Garden.

Theo quyết định, doanh nghiệp được chuyển mục đích sử dụng gần 0,9ha đất đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng và được giao thêm hơn 0,5ha đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhằm phục vụ triển khai dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư số 4216 ngày 13/8 của UBND TP Hà Nội và Quyết định phê duyệt số 158 ngày 15/8 của liên danh nhà đầu tư.

Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được xác định tại bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn công nghệ xây dựng Archivina lập, đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội xác nhận tại văn bản số 1279 ngày 6/4/2021.

Trong tổng số hơn 1,4ha đất, trong đó có hơn 1ha đất được sử dụng để xây dựng công trình nhà ở, với mục đích sử dụng là đất ở đô thị, thời hạn 50 năm kể từ ngày ký quyết định giao đất. Sau khi dự án hoàn thiện, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất sẽ được sử dụng ổn định, lâu dài theo quy định.

UBND TP Hà Nội quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho nhà đầu tư, không qua đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư do đây là dự án phù hợp với quy hoạch, đã hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất đai và đầu tư.

Phần diện tích còn lại 3.700m2 được dành để xây dựng đường giao thông theo quy hoạch, được giao không thu tiền sử dụng đất. Sau khi hoàn thành hạ tầng, Liên danh PCI - Thái Hà có trách nhiệm duy tu, bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định.

UBND thành phố cũng yêu cầu trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, nhà đầu tư phải đưa đất vào sử dụng đúng mục đích. Nếu chậm tiến độ trên 24 tháng, doanh nghiệp sẽ chỉ được gia hạn tối đa thêm 24 tháng, kèm nghĩa vụ tài chính phát sinh. Sau thời hạn này, nếu vẫn không triển khai hoặc sử dụng sai mục đích, thành phố sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản hay chi phí đầu tư còn lại.

Được biết, dự án Thái Hà Spring Garden nằm tại phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm cũ). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, triển khai từ quý I/2017 đến quý IV/2027, với tổng diện tích sàn nhà ở hơn 95.000m2, quy mô 888 căn hộ. Dự án cũng nằm trong Kế hoạch phát triển nhà ở của TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 5) được công bố hồi tháng 5.

Theo nhiều thông tin giới thiệu vào năm 2021, Thái Hà Spring Garden được quảng cáo có 3 tòa nhà cao 39 tầng. Các căn hộ có diện tích từ 48-80m2, thiết kế 2-3 phòng ngủ, giá bán từ 20 triệu đồng/m2

Về chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư bền vững và phát triển PCI được thành lập năm 2014. Đến tháng 4 vừa qua, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng. Ông Lại Hồng Thắng (sinh năm 1967) giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thái Hà được thành lập từ năm 1999. Doanh nghiệp này cũng vừa nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng vào ngày 18/10 vừa qua. Ông Vũ Văn Hải đang là Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp.



