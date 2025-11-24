Hà Nội: Hỗ trợ tối đa 24 tháng lương cho người ngoài chỉ tiêu biên chế nghỉ việc khi triển khai chính quyền hai cấp

Ngày 24/11, Thường trực HĐND TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông tin kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Tại hội nghị, ông Đỗ Văn Trường, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố cho biết, kỳ họp thứ 28 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) sẽ được tổ chức từ 26-27/11. HĐND thành phố dự kiến xem xét 75 nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo đó, HĐND thành phố sẽ xem xét các báo cáo , gồm: Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của thành phố; Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; Báo cáo của các cơ quan khác như: Tòa án, Viện Kiểm sát, MTTQ thành phố...

Kỳ họp cũng sẽ xem xét 53 nội dung ban hành Nghị quyết . Trong đó, có nhiều nghị quyết tác động sâu rộng đến người dân. Ví như, Nghị quyết quy định bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026; Quy định mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện; Biên chế và chỉ tiêu hợp đồng lao động khối chính quyền thành phố năm 2026;

Kỳ họp cũng xem xét quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố quản lý; Quy định mức phụ cấp, trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn thành phố.

Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố.

Người ngoài chỉ tiêu biên chế nghỉ việc thực hiện chính quyền 2 cấp sẽ được hỗ trợ 1 lần, tối đa 24 tháng tiền lương hiện hưởng (ảnh minh họa)

Hỗ trợ người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế

Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết Quy định chính sách đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp thành phố, cấp huyện trước thời điểm ngày 1/7/2025 nghỉ việc ngay do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách trong độ tuổi lao động; Chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách là người đã nghỉ hưu; Người trong độ tuổi lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Theo đề xuất, các đối tượng trên được hưởng trợ cấp 1 lần, mức trợ cấp theo thời gian làm việc tại hội. Cụ thể, đối với người làm việc tại hội từ 5 năm trở lên mức trợ cấp một lần bằng 24 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng.

Đối với người làm việc tại hội từ 2 năm đến dưới 5 năm, mức trợ cấp một lần bằng 20 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng.

Dự kiến, có 436 người được hưởng chính sách hỗ trợ. Trong đó, có 265 người có thời gian công tác từ 5 năm trở lên, 119 người có thời gian công tác từ 2 năm đến dưới 5 năm và 52 người có thời gian công tác dưới 2 năm.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ khoảng 42 tỷ đồng.