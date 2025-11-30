Hà Nội: Không khí tại nhiều điểm đo ở mức ‘rất không tốt cho sức khỏe’

Sáng 30/11, theo cập nhật lúc 07:00 trên hệ thống quan trắc của IQAir, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục xuống mức báo động. Chỉ số AQI⁺ tại nhiều điểm đo đều vượt ngưỡng 200, thuộc nhóm "rất không lành mạnh", có thể gây hại cho sức khỏe ngay cả với người bình thường.

Cụ thể, tại khu vực Tây Hồ, chỉ số AQI đạt 232 – một trong những mức cao nhất được ghi nhận sáng nay. Gần khu đô thị Ciputra, chỉ số cũng ở mức 225, trong khi tại Cự Khối (Long Biên), AQI đo được 219. Trung bình toàn thành phố Hà Nội ghi nhận chỉ số 213, phản ánh tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ở mức rất nghiêm trọng.

Các khu vực chất lượng không khí có thể nguy hại (chụp màn hình trên IQAir).

Với mức AQI trên 200, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời; trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền hô hấp hoặc tim mạch cần tránh tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Nếu buộc phải ra ngoài, cần đeo khẩu trang đạt chuẩn chống bụi mịn (như N95) và hạn chế vận động mạnh. Trong nhà, người dân được khuyến nghị đóng cửa, sử dụng máy lọc không khí để giảm nồng độ PM2.5.

Theo ghi nhận, những ngày cuối tháng 11, Hà Nội liên tục xuất hiện tình trạng chất lượng không khí giảm mạnh vào sáng sớm do nghịch nhiệt và thời tiết lặng gió, khiến bụi mịn khó khuếch tán. Dự báo trong thời gian tới, tình trạng ô nhiễm không khí còn có thể kéo dài và tăng cao vào khung giờ cao điểm.

Các chuyên gia môi trường khuyến cáo cơ quan chức năng cần tăng cường cảnh báo sớm cho người dân, kiểm soát hoạt động giao thông và nguồn thải công nghiệp để cải thiện chất lượng không khí trong bối cảnh ô nhiễm PM2.5 đang ở mức đáng lo ngại.