Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Không khí tại nhiều điểm đo ở mức ‘rất không tốt cho sức khỏe’

30-11-2025 - 13:37 PM | Sống

Hà Nội: Không khí tại nhiều điểm đo ở mức ‘rất không tốt cho sức khỏe’

Sáng ngày 30/11, không khí tại Hà Nội nhiều nơi đã chạm ngưỡng 230, không khí ở mức "rất không tốt cho sức khỏe".

Sáng 30/11, theo cập nhật lúc 07:00 trên hệ thống quan trắc của IQAir, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục xuống mức báo động. Chỉ số AQI⁺ tại nhiều điểm đo đều vượt ngưỡng 200, thuộc nhóm "rất không lành mạnh", có thể gây hại cho sức khỏe ngay cả với người bình thường.

Cụ thể, tại khu vực Tây Hồ, chỉ số AQI đạt 232 – một trong những mức cao nhất được ghi nhận sáng nay. Gần khu đô thị Ciputra, chỉ số cũng ở mức 225, trong khi tại Cự Khối (Long Biên), AQI đo được 219. Trung bình toàn thành phố Hà Nội ghi nhận chỉ số 213, phản ánh tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ở mức rất nghiêm trọng.

Hà Nội: Không khí tại nhiều điểm đo ở mức ‘rất không tốt cho sức khỏe’- Ảnh 1.

Các khu vực chất lượng không khí có thể nguy hại (chụp màn hình trên IQAir).

Với mức AQI trên 200, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời; trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền hô hấp hoặc tim mạch cần tránh tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Nếu buộc phải ra ngoài, cần đeo khẩu trang đạt chuẩn chống bụi mịn (như N95) và hạn chế vận động mạnh. Trong nhà, người dân được khuyến nghị đóng cửa, sử dụng máy lọc không khí để giảm nồng độ PM2.5.

Theo ghi nhận, những ngày cuối tháng 11, Hà Nội liên tục xuất hiện tình trạng chất lượng không khí giảm mạnh vào sáng sớm do nghịch nhiệt và thời tiết lặng gió, khiến bụi mịn khó khuếch tán. Dự báo trong thời gian tới, tình trạng ô nhiễm không khí còn có thể kéo dài và tăng cao vào khung giờ cao điểm.

Các chuyên gia môi trường khuyến cáo cơ quan chức năng cần tăng cường cảnh báo sớm cho người dân, kiểm soát hoạt động giao thông và nguồn thải công nghiệp để cải thiện chất lượng không khí trong bối cảnh ô nhiễm PM2.5 đang ở mức đáng lo ngại.

Đi chợ gặp thịt lợn có 5 dấu hiệu này hãy bỏ qua luôn, tuyệt đối không mua

Theo Ngọc Minh

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cậu bé 11 tuổi chuyển tiền 77 lần trong vòng 5 tiếng theo lời "cảnh sát" để cứu bố mẹ

Cậu bé 11 tuổi chuyển tiền 77 lần trong vòng 5 tiếng theo lời "cảnh sát" để cứu bố mẹ Nổi bật

Sự thật về mối liên hệ giữa cà phê và ung thư gan

Sự thật về mối liên hệ giữa cà phê và ung thư gan Nổi bật

Đi chợ gặp thịt lợn có 5 dấu hiệu này hãy bỏ qua luôn, tuyệt đối không mua

Đi chợ gặp thịt lợn có 5 dấu hiệu này hãy bỏ qua luôn, tuyệt đối không mua

13:07 , 30/11/2025
Từ 1/1/2026: Nhiều tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa vì lý do ít ai ngờ

Từ 1/1/2026: Nhiều tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa vì lý do ít ai ngờ

11:22 , 30/11/2025
Loại quả rẻ tiền, chợ nào cũng có: Bổ máu chẳng kém gì thịt

Loại quả rẻ tiền, chợ nào cũng có: Bổ máu chẳng kém gì thịt

11:13 , 30/11/2025
Phí Thanh Thảo là ai?

Phí Thanh Thảo là ai?

10:59 , 30/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên