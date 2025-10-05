Hà Nội khuyến khích người dân làm việc online vào thứ Hai ngày 6/10

Ngày 4/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký, ban hành công điện về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11 (bão Matmo).

Đối với việc khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa, lũ, cần khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất gây ra. Tập trung cao độ hỗ trợ Nhân dân vẫn còn phải sơ tán, di dời, sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, thiệt hại; khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, trước hết là các khu vực, các điểm úng ngập, sự cố chưa được giải quyết. Tập trung chỉ đạo xử lý dọn dẹp, vệ sinh môi trường; khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hoá, nhất là sản xuất nông nghiệp để tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định lại cuộc sống, bảo đảm tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy truyền thống dân tộc, huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm và đồng bào, đồng chí, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp cùng sẻ chia, hỗ trợ Nhân dân vùng bị thiên tai trong cả nước vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.

Đối với việc chủ động, sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 11, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn cần tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho Nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai, sự cố.

Cùng với đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với bão trong đó cần tập trung: bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp; rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Các đơn vị được giao tổ chức, bố trí lực lượng sẵn sàng phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân qua lại các ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường bị sự cố hoặc có nguy cơ sạt lở; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố về đê điều ngay từ giờ đầu; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó đối với những tình huống xấu có thể xảy ra; thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định.

Chủ động rà soát, sẵn sàng các phương án sơ tán người dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn tại các khu vực sạt lở nguy hiểm hoặc có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, khu vực có địa hình trũng, thấp, khu vực thường xuyên bị ngập sâu bởi mưa lớn, khu vực sát bờ sông, các khu vực bị sự cố, sạt lở, cô lập.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Công an Thành phố cần chỉ đạo, sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai công tác phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai theo quy định. Rà soát triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở, công trình trọng điểm, các khu dân cư có nguy cơ mất an toàn do thiên tai, sự cố; hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt khi bão đổ bộ và có mưa lớn xảy ra.

Chỉ đạo công tác phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh giáp ranh để vận hành, điều tiết hệ thống công trình tiêu thoát nước phòng, chống úng ngập hiệu quả trên địa bàn Thành phố. Chỉ đạo các Công ty Thủy lợi phối hợp với UBND các phường, xã sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống úng ngập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản; chủ động tiêu nước đệm, hạ thấp mực nước hồ chứa, vận hành các công trình tiêu trên địa bàn đảm bảo phù hợp với từng vùng tiêu.

Cùng với đó, cần kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án xử lý sự cố, đảm bảo an toàn hồ, đập, các công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Lưu ý, chỉ đạo xử lý giờ đầu đối với các điểm đã xảy ra sự cố trong cơn bão số 10.

Chỉ đạo kiểm tra các bãi rác, khu xử lý chất thải, đảm bảo các khu vực này có biện pháp gia cố, tránh bị bão gây ra tình trạng tràn, phát tán rác thải, chất thải nguy hại ra môi trường; tổ chức thực hiện xử lý môi trường, nguồn nước tại các địa bàn chịu ảnh hưởng mưa, bão, lũ, ngập lụt.

Các đơn vị được giao cần tăng cường công tác ứng trực, sẵn sàng triển khai kịp thời công tác phòng, chống úng ngập nội thành, phối hợp vận hành, xử lý tiêu thoát nước chống úng ngập ngoại thành (đặc biệt lưu ý đối với những điểm ngập úng trong nội thành từ cơn bão số 10, cần có giải pháp ứng phó hiệu quả nhất); rà soát, cắt tỉa, phòng, chống, khắc phục cây đổ trên các tuyến đường đô thị; đảm bảo an toàn điện chiếu sáng công cộng, tín hiệu đèn giao thông, cung cấp đủ nước sạch cho Nhân dân vùng bị ngập lụt, thiên tai.

Chỉ đạo rà soát, kiểm tra, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn khu nhà tập thể, nhà chung cư cũ, xuống cấp, các khu nhà không đảm bảo an toàn, các công trình đang xây dựng, các tầng hầm chung cư dễ bị ảnh hưởng bởi bão, lũ thiên tai, ngập lụt. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp với Công an Thành phố và UBND các phường, xã rà soát, sẵn sàng triển khai phương án phân luồng, bố trí lực lượng hướng dẫn và đảm bảo an toàn giao thông; chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị hỗ trợ giải tỏa ách tắc giao thông tại các điểm úng ngập cục bộ; kịp thời xử lý sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Chỉ đạo thông báo kịp thời các tuyến đường có nguy cơ ngập, lụt, mất an toàn, ách tắc

Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo kiểm tra công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống thiên tai, cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, hàng hóa, vật tư thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống bão, lũ, mưa, úng ngập, sự cố thiên tai, đảm bảo đời sống Nhân dân, ổn định thị trường. Rà soát, kiểm tra, triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư y tế, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp do thiên tai; đảm bảo vệ sinh môi trường, tổ chức các đội vệ sinh môi trường để ngăn ngừa dịch bệnh sau bão, đặc biệt là tại các khu vực ngập úng, ảnh hưởng mưa, bão, lũ, thiên tai. Có phương án sẵn sàng hỗ trợ, chăm sóc, bảo vệ, đảm bảo an toàn cho các đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ em, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, cơ sở vật chất trường, lớp trên địa bàn Thành phố khi xảy ra thiên tai; căn cứ diễn biến mưa, bão, lũ trên địa bàn, chủ động chỉ đạo cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo rà soát, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão, mưa, lũ, úng ngập, sự cố thiên tai; chủ động phối hợp, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn và tình hình thời tiết, thiên tai, thường xuyên thông tin, cảnh báo trên các nền tảng mạng xã hội đảm bảo kịp thời, chính xác đến từng người dân.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội chỉ đạo công tác phối hợp với Sở Công Thương rà soát, đảm bảo an toàn về điện, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng trực để kịp thời khắc phục sự cố điện do mưa, lũ gây ra, ưu tiên cấp đủ điện ổn định cho các trạm bơm hoạt động hết công suất phục vụ tiêu úng ngập; cảnh báo Nhân dân phòng, chống điện giật.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến mưa, bão, thiên tai; tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động phòng tránh.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống thiên tai thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, kịp thời phối hợp, hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục khi có tình huống xảy ra.

Đáng chú ý, Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào Thứ 2, ngày 06/10 khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố phối hợp với cơ quan chức năng của sở, ban, ngành Thành phố theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với thiên tai, sự cố; thực hiện công tác tổng hợp, thông tin, báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.