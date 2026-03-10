Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: Kiểm định tất cả chung cư cũ tại khu Kim Liên, Trung Tự và Khương Thượng

10-03-2026 - 06:58 AM | Bất động sản

Trong năm 2026, phường Kim Liên sẽ tiến hành kiểm định tất cả chung cư cũ thuộc khu Kim Liên, Trung Tự và Khương Thượng. Kết quả kiểm định sẽ là căn cứ pháp lý để lập quy hoạch chi tiết và triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

UBND phường Kim Liên vừa ban hành kế hoạch kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ trên địa bàn trong năm 2026.

Theo kế hoạch, toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn phường Kim Liên sẽ được rà soát, kiểm định để xác định chính xác mức độ an toàn của công trình; từ đó phân loại các trường hợp chung cư cần sửa chữa, gia cố hoặc phải phá dỡ.

UBND phường Kim Liên cho rằng, kết quả kiểm định sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để lập quy hoạch chi tiết và triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ .

Các khu tập thể cũ trên địa bàn phường Kim Liên sẽ được kiểm định

Trước mắt, trong năm 2026, phường sẽ kiểm định các khu tập thể Kim Liên, Khương Thượng và Trung Tự.

Được biết, tại khu tập thể Kim Liên, Khương Thượng và Trung Tự có 85 tòa nhà sẽ được kiểm định. Trong đó, có 38 nhà tại khu Kim Liên, 29 nhà tại khu Trung Tự và 18 nhà tại khu Khương Thượng.

Các công trình này sẽ tiếp tục được đánh giá bổ sung về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và mức độ an toàn vận hành theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023.

Kết quả kiểm định sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử của phường và niêm yết tại các khu nhà để người dân theo dõi, giám sát.

Thanh Hiếu

Tiền Phong

