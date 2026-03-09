Chính thức công bố quy hoạch dự án 59.000 tỷ do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố giàu nhất Việt Nam

UBND xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) vừa công khai quyết định phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đối với khu đô thị Đại học Quốc tế.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 880 ha, nằm trên địa bàn một phần xã Xuân Thới Sơn. Phạm vi dự án có vị trí tứ cận giáp kênh An Hạ, kênh ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai.

Về cơ cấu sử dụng đất, đồ án quy hoạch phân bổ nhiều chức năng khác nhau. Trong đó, đất cây xanh và mặt nước khoảng 117 ha; đất dành cho trường trung học phổ thông 5,7 ha; đất đơn vị ở khoảng 436 ha; khu chức năng dịch vụ, nghiên cứu và giáo dục khoảng 150 ha; cùng với 6,9 ha đất dành cho dịch vụ y tế.

Ngoài ra, các chức năng còn lại như khu xanh chuyên dụng, đất dịch vụ, an ninh, bãi đỗ xe, mặt nước, sông suối kênh rạch và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác với diện tích khoảng 209 ha sẽ tiếp tục được nghiên cứu chi tiết ở bước lập quy hoạch phân khu, phù hợp với định hướng phát triển chung của khu vực động lực.

Theo định hướng phát triển, khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ được xây dựng như một đô thị tổng hợp gắn với các chức năng đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Quy mô dân số dự kiến khoảng 135.000 cư dân đô thị và khoảng 60.000 sinh viên, với hệ thống đầy đủ các khu chức năng ở, giáo dục, thương mại, dịch vụ và hạ tầng xã hội.

Nhu cầu nhà ở trong khu vực sẽ được đáp ứng thông qua nhiều loại hình nhà ở đô thị đa dạng theo quy hoạch, phù hợp với cơ cấu dân cư và đặc thù phát triển của một khu đô thị đại học. Đối với nhà ở xã hội, việc phát triển sẽ được thực hiện theo cơ chế chung của TP.HCM nhằm bảo đảm cân đối quỹ đất, hạ tầng và phân bố hợp lý trên phạm vi toàn đô thị.

Đáng chú ý, trong phạm vi đồ án quy hoạch phân khu không bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội; thay vào đó, chủ đầu tư sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính liên quan đến nhà ở xã hội theo quy định pháp luật.

Theo định hướng quy hoạch tổng thể, khu vực này được xác định là khu đô thị sáng tạo – công nghệ cao thuộc phân vùng đô thị phía Bắc (khu vực Củ Chi – Hóc Môn – quận 12 cũ). Đây là khu vực được định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp – đô thị – dịch vụ của Tây Bắc TP.HCM, đồng thời đóng vai trò là trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Khu vực có lợi thế địa hình tương đối bằng phẳng, quỹ đất lớn và tiềm năng kết nối giao thông thuận lợi. Trong tương lai, khi các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài và Quốc lộ 22 mở rộng được triển khai, khu vực này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các dự án quy mô lớn, đồng bộ và có tính chất chuyên biệt.

Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya là dự án thu hút nhiều sự quan tâm khi đã đình trệ gần 20 năm. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008, nhưng chỉ thực sự có dấu hiệu “tái khởi động” khi Vinhomes xác lập quyền chi phối tại chủ đầu tư là CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam, qua đó mở đường cho việc triển khai trên thực địa.

Theo quy hoạch, dự án có tổng vốn đầu tư gần 59.000 tỷ đồng, với quy mô khoảng 880 ha – tương đương diện tích toàn bộ quận 1 cũ (khoảng 780ha) và gấp gần 4 lần diện tích quận 4 cũ (khoảng 220ha).

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) mới được công bố, chủ đầu tư cho biết t đến tháng 6 sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho dự án. Từ tháng 7, dự án sẽ được thi công các hạng mục công trình. Toàn bộ khu đô thị đại học quốc tế có thể đi vào vận hành đầu năm 2035.



