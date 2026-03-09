Vụ sà lan đâm cầu Ghềnh: Gia cố tạm thời, thông đường sắt Bắc - Nam sáng 12/3

Ngày 9/3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cùng đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã đến khảo sát hiện trạng cầu Ghềnh và họp với các ngành chức năng, bàn về công tác khắc phục hư hỏng của cầu Ghềnh sau khi bị sà lan đâm va.

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra hiện trạng hư hỏng cầu Ghềnh

Báo cáo với đoàn công tác, ông Trần Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - cho biết, vụ tai nạn do sà lan số hiệu NB-8437 va chạm trực tiếp vào khoang số 5, nhịp số 2 của cầu Ghềnh (cầu Đồng Nai lớn Km 1699+ 860, tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM đoạn qua phường Trấn Biên, Đồng Nai), xảy ra vào lúc 10h17 phút ngày 6/3. Sau khi sự cố xảy ra, Tổng công ty đã thành lập Ban chỉ đạo tại hiện trường và huy động đơn vị tư vấn thiết kế, thi công có kinh nghiệm triển khai phương án khắc phục.

Ban Chỉ đạo tại hiện trường đã tổ chức kiểm tra hiện trường, cùng các đơn vị tư vấn thiết kế và các đơn vị thi công xây dựng phương án sửa chữa sơ bộ. Sự cố đã gây ra thiệt hại rất lớn đến tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia (biến dạng cong vênh mạ hạ, bản nút, làm đứt bu lông gối cầu, gây xê dịch gối cầu khoảng 25 mm, lệch phương hướng đường ray trên cầu khoảng 320 mm), làm gián đoạn hoạt động vận tải đường sắt. Trong khi đó, công tác khắc phục sự cố rất khó khăn phức tạp, kinh phí lớn.

Nhịp N2 cầu Ghềnh bị cong vênh, hư hỏng nặng sau sự cố sà lan va chạm.

Trên cơ sở phân tích của Ban Chỉ đạo hiện trường cùng các đơn vị tham gia ứng cứu, Ban Chỉ đạo thống nhất sử dụng phương án đảm bảo an toàn chạy tàu và thông đường trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo công tác vận tải được thông suốt. Cụ thể: Tiến hành gia cố các thanh dầm bị biến dạng do sà lan đâm va gây ra tại các khoang 4, 5, 6 của nhịp 2 bằng các thanh dầm I dài 8 m liên kết với các bản mã bằng bu lông cường độ cao, hàn trực tiếp vào các nút đầu khoang 4, 5, 6 để tăng cường tính chịu lực của dầm. Thời gian dự kiến thông đường với vận tốc 5km/h là trước 10h ngày 12/3.

Nhịp N2 hư hỏng sẽ được sản xuất, lắp đặt dầm mới để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông đường sắt và trả tốc độ khu gian được cấp thẩm quyền chấp thuận phương án. Thời gian thi công, hoàn thành dự kiến trong 60 ngày kể từ khi phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Trần Thiện Cảnh - Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam - cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị đã khẩn trương triển khai công tác kiểm định, đánh giá hiện trạng cầu và xây dựng phương án khắc phục. Theo ông, mục tiêu ưu tiên hiện nay là sớm gia cố tạm thời để khôi phục chạy tàu qua cầu, sau đó sẽ tiến hành thay thế nhịp cầu bị hư hỏng nhằm khôi phục hoàn toàn trạng thái kỹ thuật ban đầu của công trình.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam kiến nghị và đề xuất Bộ Xây dựng giao tổng công ty khẩn trương gia cố tạm nhịp N2 nhằm đảm bảo thông tàu tạm thời với tốc độ tối thiểu 5km/h và thực hiện thay mới nhịp N2, sớm khôi phục trạng thái kỹ thuật ban đầu của công trình, trả tốc độ đường sắt qua cầu như trước khi xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy; ưu tiên bố trí đủ kinh phí để thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho rằng việc khắc phục sự cố phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công, đồng thời sớm khôi phục giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ông cũng đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm nhằm đảm bảo tính răn đe.

Đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp phân luồng giao thông đường thủy và đường bộ. Các đơn vị nghiệp vụ của công an địa phương cũng đã khám nghiệm hiện trường, làm việc với thuyền trưởng và các bên liên quan. Phương tiện gây tai nạn đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Các cơ quan chức năng cũng đang tiến hành xác định thiệt hại, định giá tài sản và làm rõ nguyên nhân vụ va chạm.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy đánh giá sự cố sà lan đâm va cầu Ghềnh là vụ việc nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia và làm gián đoạn hoạt động vận tải trên tuyến Bắc - Nam. Theo Thứ trưởng, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do người điều khiển phương tiện thủy vi phạm quy định khi lưu thông trên sông.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất lựa chọn phương án, gia cố tạm thời nhịp cầu để sớm thông tàu với tốc độ hạn chế 5km/h, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, có báo cáo cụ thể để sớm triển khai khắc phục sự cố.

Thứ trưởng cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức phân luồng giao thông khu vực, làm việc với chủ phương tiện gây tai nạn để xác định trách nhiệm và mức bồi thường thiệt hại. Thứ trưởng đề nghị cơ quan công an xem xét khởi tố vụ án để điều tra làm rõ trách nhiệm, bởi đây là lần thứ hai cầu Ghềnh xảy ra sự cố va chạm phương tiện thủy.

Cầu Ghềnh (cầu Đồng Nai lớn) thuộc đoạn Km1699+860, tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM. Cầu được xây dựng năm 2016 (sau sự cố bị sà lan đâm sập) gồm 3 nhịp dàn thép dạng vòm, mỗi nhịp dài 75 m; 2 mố và 2 trụ bằng BTCT, khổ thông thuyền 50 x 6,5 m. Cầu được đưa vào khai thác từ tháng 6/2016.

Theo đại diện Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, sà lan gây tai nạn mang số hiệu NB-8437 (Thành Đạt 86) sản xuất vào năm 2025, được Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình cấp giấy đăng ký hoạt động, hạn đăng kiểm đến tháng 10/2026. Luồng chạy tàu qua khu vực cầu Ghềnh được bố trí phao báo hiệu đầy đủ, Phương tiện sà lan có báo cáo và được Cảng vụ Khu vực 3 cho phép cập bến.

Cảng vụ Khu vực 3 cũng đã cảnh báo chướng ngại vật trên luồng chạy tàu. Tuy nhiên, do yếu tố chủ quan, thuyền trưởng chưa đánh giá được tĩnh không cầu nên để xảy ra sự cố.