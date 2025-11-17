Hà Nội lắp camera phạt nguội, 'phố 120 m' vẫn thành bãi đỗ xe khổng lồ
Dù hệ thống camera xử phạt được triển khai từ đầu tháng 11/2025, tuyến phố Nghiêm Xuân Yêm (phường Định Công, Hà Nội) vẫn ghi nhận tình trạng ôtô đỗ dày đặc hàng hai, hàng ba suốt từ đêm đến sáng, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.
Ngày 3/11, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp Công an phường Định Công tiến hành khảo sát, lắp đặt hệ thống camera xử lý phạt nguội trên tuyến phố Nghiêm Xuân Yêm (đoạn trước khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ). Đây là tuyến đường vốn tồn tại tình trạng ôtô đỗ tràn lan từ đêm đến sáng, gây cản trở giao thông trong nhiều năm qua.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 16/11, sau gần nửa tháng áp dụng công nghệ giám sát, đoạn đường chỉ khoảng 120m nhưng vẫn thường xuyên bị chiếm dụng toàn bộ lòng đường và vỉa hè.
Dù khu vực đã có biển cấm, nhiều chủ xe vẫn dừng, đỗ phương tiện cố định qua đêm, thậm chí có xe đỗ theo hàng ngang chắn phần đường di chuyển.
Bốn hàng xe tràn ra, chiếm phần lớn lòng đường dành cho các phương tiện lưu thông.
Các tuyến đường xung quanh các tòa nhà chung cư tại Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ đều chứng kiến cảnh ôtô nối đuôi nhau dừng, đỗ tùy tiện. Điều này không chỉ thu hẹp không gian di chuyển của các phương tiện khác mà còn gây khó khăn, nguy hiểm cho người đi bộ, đặc biệt là trẻ em và người già.
Theo công an phường Định Công, nguyên nhân của tình trạng trên là do 3 tòa chung cư (CT12A, CT12B, CT12C) không có hầm đỗ xe ôtô, xung quanh khu vực cũng không có điểm trông giữ phương tiện.
Ông Hoàng Văn Biển, Trưởng Ban Quản trị tòa CT12B, cho biết: Thời điểm mua nhà hơn một thập kỷ trước, rất ít hộ nghĩ đến việc sở hữu ôtô. Nay đời sống nâng cao, nhu cầu sử dụng ôtô là chính đáng, nhưng lại không có hạ tầng đáp ứng. Nếu chỉ xử phạt mà chưa có giải pháp hạ tầng kèm theo, tình trạng sẽ còn tiếp diễn.
Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ hiện có khoảng 4.000 hộ dân, tập trung chủ yếu tại cụm CT11 – CT12. Dù quy mô dân cư lớn, toàn bộ các tòa nhà không có hầm để ôtô, chỉ có 1 tầng hầm gửi xe máy. Trong khi đó, khu vực xung quanh thiếu hoàn toàn điểm trông giữ xe quy mô, dẫn tới việc người dân không còn lựa chọn nào khác ngoài đỗ xe xuống lòng đường.
Hiện Sở Xây dựng Hà Nội cùng UBND phường đang rà soát quỹ đất để bố trí điểm đỗ xe xung quanh khu vực, song chưa có mốc thời gian cụ thể.
Trong khi đó, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến tình trạng lòng đường thành bãi đỗ xe khổng lồ khó có thể xử lý dứt điểm.
