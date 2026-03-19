Hà Nội: Lấy ý kiến về hồ sơ phương án tuyến tỷ lệ 1/500 Dự án trục không gian quốc lộ 1A

Chiều 18/3, UBND xã Đại Xuyên tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về hồ sơ phương án tuyến tỷ lệ 1/500 Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị.

Tại hội nghị, sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày các nội dung của dự án, các đại biểu bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương mở rộng Quốc lộ 1A của thành phố.

Các đại biểu cũng đề nghị quá trình triển khai dự án, thành phố cần bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân; bố trí tái định cư phù hợp và có chính sách hỗ trợ phát triển nghề, tạo việc làm cho người bị thu hồi đất...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên - Hoàng Tuân cho biết, tại kỳ họp thứ 31, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 527/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án, tuyến trục không gian quốc lộ 1A. Dự án sẽ triển khai trên địa bàn 21 xã phường, trong đó có Đại Xuyên.

Quốc lộ 1A sẽ được mở rộng lên 90m

Theo ông Tuân, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với xã Đại Xuyên. Sau khi hoàn thành, dự án không chỉ nâng cấp hạ tầng giao thông, chỉnh trang cảnh quan, mà còn thúc đẩy thương mại - dịch vụ và cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên đề nghị các thôn, cụm dân cư dọc tuyến quốc lộ 1A đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nắm rõ chủ trương, đồng thuận để dự án sớm triển khai. Đồng thời, đề nghị đơn vị tư vấn, chủ đầu tư tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu để bổ sung, nghiên cứu kỹ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất các phương án điều chỉnh phù hợp.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 31, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo đó, tổng chiều dài tuyến đường khoảng 36,3 km, quy mô mặt cắt ngang khoảng 90 m với tổng mức đầu tư khoảng 152.639,76 tỷ đồng.

Dự án đi qua 21 phường, xã của thành phố gồm Văn Miếu, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Dự kiến loại hợp đồng dự án là Hợp đồng xây dựng - chuyển giao, thanh toán bằng quỹ đất và các hình thức khác theo quy định.