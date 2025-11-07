Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội mờ sương, đặc bụi, người dân khổ sở đi làm

07-11-2025 - 10:37 AM | Xã hội

Sáng 7/11, Hà Nội mờ đặc trong sương mù lẫn bụi mịn, chất lượng không khí xuống thấp khiến việc đi lại của người dân trở nên khó khăn.

Hà Nội mờ sương, đặc bụi, người dân khổ sở đi làm- Ảnh 1.

Sáng 7/11, bầu trời tại Hà Nội chìm trong ô nhiễm không khí. Bụi mịn, sương mù ảnh hưởng đến sức khỏe, giảm tầm nhìn, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông.

Hà Nội mờ sương, đặc bụi, người dân khổ sở đi làm- Ảnh 2.

Theo số liệu quan trắc của IQAir (ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới), lúc 7h ngày 7/11, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội ở mức 175, thuộc ngưỡng màu đỏ, được đánh giá là xấu và có hại cho sức khỏe.

Hà Nội mờ sương, đặc bụi, người dân khổ sở đi làm- Ảnh 3.

Sương mù hòa cùng bụi mịn bao trùm khắp nơi, khiến nhiều khu vực trong thành phố trở nên mờ nhoà, lúc ẩn lúc hiện.

Hà Nội mờ sương, đặc bụi, người dân khổ sở đi làm- Ảnh 4.

Hà Nội mờ sương, đặc bụi, người dân khổ sở đi làm- Ảnh 5.

Tầm nhìn trên các trục đường chính chỉ khoảng 1km. Mật độ phương tiện dày đặc khiến giao thông ùn tắc cục bộ tại nhiều nút giao.

Hà Nội mờ sương, đặc bụi, người dân khổ sở đi làm- Ảnh 6.

“Tôi đi từ khu Linh Đàm lên phố Tây Sơn mất gần một tiếng rưỡi, trong khi bình thường chỉ hơn 30 phút. Trời mưa lất phất, sương mù dày khiến ai cũng đi chậm,” chị Nguyễn Mỹ Anh, nhân viên văn phòng, chia sẻ.

Hà Nội mờ sương, đặc bụi, người dân khổ sở đi làm- Ảnh 7.

Sáng nay Hà Nội trời lạnh với nhiệt độ 20°C, người dân ra đường đều mặc áo ấm, đeo khẩu trang nhiều lớp để hạn chế hít phải bụi mịn.

Hà Nội mờ sương, đặc bụi, người dân khổ sở đi làm- Ảnh 8.

“Không khí buổi sáng nặng mùi khói, tầm nhìn chỉ vài trăm mét, đi xe máy rất căng thẳng. Tôi phải bật đèn pha mà vẫn khó nhìn rõ phía trước”, anh Lê Tùng Anh, giáo viên tiểu học, cho biết.

Hà Nội mờ sương, đặc bụi, người dân khổ sở đi làm- Ảnh 9.

Hiện tượng ô nhiễm không khí kèm sương mù dày đặc chủ yếu do thời tiết lạnh, độ ẩm cao và gió yếu, khiến các hạt bụi mịn (PM2.5) và khí thải từ giao thông, xây dựng không thể khuếch tán, tích tụ ở tầng thấp. Cùng với đó, lưu lượng phương tiện tăng cao vào giờ cao điểm sáng khiến tình trạng ô nhiễm càng nghiêm trọng.

Hà Nội mờ sương, đặc bụi, người dân khổ sở đi làm- Ảnh 10.

Hà Nội mờ sương, đặc bụi, người dân khổ sở đi làm- Ảnh 11.

Hà Nội mờ sương, đặc bụi, người dân khổ sở đi làm- Ảnh 12.

Người dân phải di chuyển chậm, nối đuôi nhau trên các tuyến đường như Khuất Duy Tiến, Láng, Trường Chinh...

Hà Nội mờ sương, đặc bụi, người dân khổ sở đi làm- Ảnh 13.

Đến khoảng 10h cùng ngày, sương mù vẫn chưa tan, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội ở ngưỡng 175, xếp thứ 10 trong danh sách thành phố ô nhiễm trên thế giới.

Thành Vĩnh - Viên Minh/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau Nổi bật

Cảnh tượng đau lòng khi bão số 13 đi qua

Cảnh tượng đau lòng khi bão số 13 đi qua Nổi bật

Clip sóng biển tràn vào nhà dân do ảnh hưởng của bão số 13: khoảnh khắc khiến tất cả kinh sợ

Clip sóng biển tràn vào nhà dân do ảnh hưởng của bão số 13: khoảnh khắc khiến tất cả kinh sợ

10:29 , 07/11/2025
Đối tượng truy nã nguy hiểm Võ Hữu Chiến đã ra đầu thú

Đối tượng truy nã nguy hiểm Võ Hữu Chiến đã ra đầu thú

09:53 , 07/11/2025
Bắt Vũ Mạnh Minh sinh năm 1988

Bắt Vũ Mạnh Minh sinh năm 1988

09:10 , 07/11/2025
Miền Bắc sắp đón mưa dông

Miền Bắc sắp đón mưa dông

08:36 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên