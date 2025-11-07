Hà Nội mờ sương, đặc bụi, người dân khổ sở đi làm

MỚI NHẤT!
07-11-2025 - 10:37 AM |
Xã hội
Sáng 7/11, bầu trời tại Hà Nội chìm trong ô nhiễm không khí. Bụi mịn, sương mù ảnh hưởng đến sức khỏe, giảm tầm nhìn, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông.
Theo số liệu quan trắc của IQAir (ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới), lúc 7h ngày 7/11, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội ở mức 175, thuộc ngưỡng màu đỏ, được đánh giá là xấu và có hại cho sức khỏe.
Sương mù hòa cùng bụi mịn bao trùm khắp nơi, khiến nhiều khu vực trong thành phố trở nên mờ nhoà, lúc ẩn lúc hiện.
Tầm nhìn trên các trục đường chính chỉ khoảng 1km. Mật độ phương tiện dày đặc khiến giao thông ùn tắc cục bộ tại nhiều nút giao.
“Tôi đi từ khu Linh Đàm lên phố Tây Sơn mất gần một tiếng rưỡi, trong khi bình thường chỉ hơn 30 phút. Trời mưa lất phất, sương mù dày khiến ai cũng đi chậm,” chị Nguyễn Mỹ Anh, nhân viên văn phòng, chia sẻ.
Sáng nay Hà Nội trời lạnh với nhiệt độ 20°C, người dân ra đường đều mặc áo ấm, đeo khẩu trang nhiều lớp để hạn chế hít phải bụi mịn.
“Không khí buổi sáng nặng mùi khói, tầm nhìn chỉ vài trăm mét, đi xe máy rất căng thẳng. Tôi phải bật đèn pha mà vẫn khó nhìn rõ phía trước”, anh Lê Tùng Anh, giáo viên tiểu học, cho biết.
Hiện tượng ô nhiễm không khí kèm sương mù dày đặc chủ yếu do thời tiết lạnh, độ ẩm cao và gió yếu, khiến các hạt bụi mịn (PM2.5) và khí thải từ giao thông, xây dựng không thể khuếch tán, tích tụ ở tầng thấp. Cùng với đó, lưu lượng phương tiện tăng cao vào giờ cao điểm sáng khiến tình trạng ô nhiễm càng nghiêm trọng.
Người dân phải di chuyển chậm, nối đuôi nhau trên các tuyến đường như Khuất Duy Tiến, Láng, Trường Chinh...
Đến khoảng 10h cùng ngày, sương mù vẫn chưa tan, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội ở ngưỡng 175, xếp thứ 10 trong danh sách thành phố ô nhiễm trên thế giới.
Thành Vĩnh - Viên Minh/ VTC News
