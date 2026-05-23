Hà Nội nắng 'đổ lửa' hơn 40°C, phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ khác lạ ngày cuối tuần

Viên Minh - Minh Đức/VTC News | 23-05-2026 - 20:56 PM | Xã hội

Đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ ngoài trời vượt 40°C bao trùm Hà Nội khiến phố đi bộ Hồ Gươm thưa vắng người dân và du khách trong ngày cuối tuần.


Hôm nay (23/5) là ngày đầu tiên miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng với thời tiết oi bức, ngột ngạt, đặc biệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Tại Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời trong nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40°C, khiến nhiều tuyến phố trung tâm trở nên vắng vẻ.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong chiều cùng ngày, khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, nơi vốn luôn đông đúc vào dịp cuối tuần, chỉ lác đác vài người qua lại.

Các tuyến phố quanh hồ như Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền thưa vắng người trong ngày nắng nóng gay gắt.

Theo dự báo, nhiệt độ đo được tại Hà Nội khoảng 38°C. Tuy nhiên, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời cao hơn từ 2 đến 4°C do hiệu ứng hấp thụ nhiệt từ mặt đường nhựa, bê tông và các công trình đô thị.

Tại phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn đường thường tập trung đông trẻ em và các hoạt động vui chơi cuối tuần gần như không xuất hiện người đi dạo.

Nhiều khoảng không gian công cộng, ghế đá ven hồ trở thành điểm dừng chân của nhiều người giữa trưa nắng đỉnh điểm.

“Dù mới đầu hè nhưng cảm giác nóng rất oi bức, ra ngoài một lúc là mệt. Hôm nay gia đình tôi định đi dạo Hồ Gươm cuối tuần nhưng thời tiết quá khắc nghiệt nên chỉ ở ngoài ít phút rồi tìm chỗ tránh nóng”, chị Minh Thu chia sẻ.

Không chỉ các tuyến phố đi bộ vắng người, nhiều quán cà phê quanh khu vực này cũng trong tình trạng thưa khách. Một số khu vực bàn ghế ngoài trời bỏ trống dù đang là khung giờ cuối tuần.

Đến khoảng 15h30, phố Tràng Tiền thưa vắng, người qua lại lác đác giữa cái nóng oi ả.

Trong khi đó, tại khu vực Hàng Khay ven Hồ Gươm, chỉ những vị trí có bóng cây mới có người ngồi nghỉ chân tránh nắng.

"Thông thường cuối tuần khách ra Hồ Gươm rất đông, nhất là buổi chiều. Nhưng hôm nay trời nóng kéo dài nên du khách ngại ra ngoài trời, lượng người đi bộ quanh hồ cũng ít hơn hẳn”, một người dân sinh sống ở phường Hoàn Kiếm chia sẻ.

Nhiều du khách nước ngoài tranh thủ di chuyển nhanh giữa các điểm tham quan, hạn chế đi bộ lâu dưới thời tiết nắng nóng.

Một số nhóm khách quốc tế lựa chọn các địa điểm có không gian trong nhà hoặc nhiều bóng mát để tránh nắng nóng ở Hà Nội.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt trong nhiều ngày tới. Từ ngày 24 đến 27/5, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 38-39°C, trong đó ngày 26/5 được nhận định là thời điểm nóng nhất của đợt này.

Từ ngày 28/5, khu vực Hà Nội khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại, nền nhiệt giảm dần. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

