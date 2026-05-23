Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khi nào miền Bắc xuất hiện mưa to, kết thúc nắng nóng đặc biệt gay gắt?

Theo Duy Anh | 23-05-2026 - 20:31 PM | Xã hội

Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm 27-30/5, Bắc Bộ có mưa rào, cục bộ mưa to, nắng nóng khả năng sẽ chấm dứt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (23/5), ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ nắng nóng trên 37 độ C.

Từ mai đến ngày 27/5, các khu vực trên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ tiếp tục tăng.

Dự báo, từ khoảng chiều tối và đêm 27-30/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nắng nóng dịu dần.

Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-28/5. Trung Bộ đến khoảng ngày 28/5. Miền Đông Nam Bộ đến ngày 27/5.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/5

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27-38 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-38 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 27-39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 21-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho tất cả người dân đăng ký thường trú, tạm trú đến hết năm 2026

Tin vui cho tất cả người dân đăng ký thường trú, tạm trú đến hết năm 2026 Nổi bật

Tất cả gia đình đang có người thân đang bị tạm giam, tạm giữ đặc biệt chú ý

Tất cả gia đình đang có người thân đang bị tạm giam, tạm giữ đặc biệt chú ý Nổi bật

Từ ngày mai miền Bắc bước vào cao điểm đợt nắng nóng, Hà Nội lên tới 39°C

Từ ngày mai miền Bắc bước vào cao điểm đợt nắng nóng, Hà Nội lên tới 39°C

19:34 , 23/05/2026
Các bước tự xác thực sim chính chủ trên ứng dụng VNeID

Các bước tự xác thực sim chính chủ trên ứng dụng VNeID

19:06 , 23/05/2026
Kiểm tra kho hàng hiệu khủng ở Chợ Lớn, khởi tố bà chủ Nguyễn Thanh My và chồng

Kiểm tra kho hàng hiệu khủng ở Chợ Lớn, khởi tố bà chủ Nguyễn Thanh My và chồng

18:02 , 23/05/2026
Công an TPHCM bắt chủ cửa hàng Chí Phát LUXURY

Công an TPHCM bắt chủ cửa hàng Chí Phát LUXURY

16:14 , 23/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên