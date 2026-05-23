Khi nào miền Bắc xuất hiện mưa to, kết thúc nắng nóng đặc biệt gay gắt?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (23/5), ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ nắng nóng trên 37 độ C.

Từ mai đến ngày 27/5, các khu vực trên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ tiếp tục tăng.

Dự báo, từ khoảng chiều tối và đêm 27-30/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nắng nóng dịu dần.

Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-28/5. Trung Bộ đến khoảng ngày 28/5. Miền Đông Nam Bộ đến ngày 27/5.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/5

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27-38 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-38 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 27-39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 21-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.