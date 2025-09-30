Hà Nội ngập, ùn tắc kéo dài giờ tan tầm: Người dân chui vào cốp xe chờ nước rút

Trên đường Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy phương tiện gần như đứng yên do ùn tắc và ngập tại nút giao Mai Dịch.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều nay có hàng chục tuyến phố bị ngập sâu từ 20 đến 40 cm, ô tô con và xe máy gần như không thể di chuyển.

Tại gầm cầu Láng Hạ, do mưa và nước ngập sâu nhiều người dân tham gia giao thông đã phải chui vào gầm cầu để chờ mưa và nước rút.

Do bị xe ô tô bị ngập sâu và chết máy khi lưu thông trên phố Liễu Giai, Đào Tấn, một người phụ nữ đã phải chui vào cốp xe vừa gọi sự hỗ trợ vừa chờ nước rút.

Thông tin về các giải pháp giảm ngập úng, chiều 30/9 Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, hiện nay Công ty đang bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập, hướng dẫn người dân đi lại

Cùng với đó, công ty cũng đang vận hành các trạm bơm đầu mối trên hệ thống để bơm nước ra các con sông, trong đó có các trạm bơm, như: Trạm bơm Yên Sở (vận hành 20/20 bơm); vận hành 100% công suất các trạm bơm: Cầu Bươu, Trạm bơm Đồng Bông 1, 2, Trạm bơm Cổ Nhuế, Trạm bơm Đa Sỹ... nhằm hạ nhanh mực nước trên hệ thống.