Hà Nội ngập, ùn tắc kéo dài giờ tan tầm: Người dân chui vào cốp xe chờ nước rút

30-09-2025 - 19:33 PM | Xã hội

Chiều nay (30/9) Hà Nội vẫn có mưa to và ngập nặng, tình trạng càng trở nên phức tạp khi giờ tan tầm người dân rời công sở về nhà. Do đường bị ngập nước sâu nhiều ô tô, xe máy đã bị chết máy, có người đã phải chui vào gầm cầu và cả cốp ô tô để chờ nước rút.

Hà Nội ngập, ùn tắc kéo dài giờ tan tầm: Người dân chui vào cốp xe chờ nước rút- Ảnh 1.

Đường Nguyễn Trãi vừa ngập vừa ùn tắc kéo dài chiều nay 30/9.

Hà Nội ngập, ùn tắc kéo dài giờ tan tầm: Người dân chui vào cốp xe chờ nước rút- Ảnh 2.

Trên đường Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy phương tiện gần như đứng yên do ùn tắc và ngập tại nút giao Mai Dịch.

Hà Nội ngập, ùn tắc kéo dài giờ tan tầm: Người dân chui vào cốp xe chờ nước rút- Ảnh 3.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều nay có hàng chục tuyến phố bị ngập sâu từ 20 đến 40 cm, ô tô con và xe máy gần như không thể di chuyển.

Hà Nội ngập, ùn tắc kéo dài giờ tan tầm: Người dân chui vào cốp xe chờ nước rút- Ảnh 4.

Tại gầm cầu Láng Hạ, do mưa và nước ngập sâu nhiều người dân tham gia giao thông đã phải chui vào gầm cầu để chờ mưa và nước rút.

Hà Nội ngập, ùn tắc kéo dài giờ tan tầm: Người dân chui vào cốp xe chờ nước rút- Ảnh 5.

Ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn ngập nước và ùn tắc kéo dài.

Hà Nội ngập, ùn tắc kéo dài giờ tan tầm: Người dân chui vào cốp xe chờ nước rút- Ảnh 6.

Do bị xe ô tô bị ngập sâu và chết máy khi lưu thông trên phố Liễu Giai, Đào Tấn, một người phụ nữ đã phải chui vào cốp xe vừa gọi sự hỗ trợ vừa chờ nước rút.

Hà Nội ngập, ùn tắc kéo dài giờ tan tầm: Người dân chui vào cốp xe chờ nước rút- Ảnh 7.

Ùn tắc ở tất các các hướng đường tại nút giao Ngã Tư Vọng

Hà Nội ngập, ùn tắc kéo dài giờ tan tầm: Người dân chui vào cốp xe chờ nước rút- Ảnh 8.

Đường Trần Duy Hưng vừa ngập vừa ùn tắc như nêm phương tiện.

Hà Nội ngập, ùn tắc kéo dài giờ tan tầm: Người dân chui vào cốp xe chờ nước rút- Ảnh 9.

Đường Xuân Tảo - đoạn qua tòa nhà Vinaphone (phường Nghĩa Đô).

Thông tin về các giải pháp giảm ngập úng, chiều 30/9 Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, hiện nay Công ty đang bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập, hướng dẫn người dân đi lại

Cùng với đó, công ty cũng đang vận hành các trạm bơm đầu mối trên hệ thống để bơm nước ra các con sông, trong đó có các trạm bơm, như: Trạm bơm Yên Sở (vận hành 20/20 bơm); vận hành 100% công suất các trạm bơm: Cầu Bươu, Trạm bơm Đồng Bông 1, 2, Trạm bơm Cổ Nhuế, Trạm bơm Đa Sỹ... nhằm hạ nhanh mực nước trên hệ thống.

Theo Anh Trọng - CTV

Tiền Phong

