Hà Nội nghiên cứu trục cảnh quan sông Hồng quy mô 11.000 ha, vốn đầu tư hơn 400.000 tỷ đồng

Trong tháng 11/2025, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ lấy ý kiến các bộ, ngành, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đồ án quy hoạch trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo ông Phan Trường Thành, Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư (Sở Xây dựng Hà Nội), trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là 1 trong 5 trục chiến lược đã được thể hiện cụ thể trong Quy hoạch chung Thủ đô.

Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến trải dài trên 40km. (Ảnh: Nhân dân)

Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, trải dài trên 40 km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong Vành đai 4, tác động tới 40.000 người dân, sơ bộ tính toán cần khoảng hơn 400.000 tỷ đồng vốn đầu tư.

Cùng với đó, đồ án quy hoạch ban đầu cơ bản đã được TP Hà Nội định hướng xong với khoảng 8 công viên cảnh quan, 12 công viên chuyên đề, tổng diện tích hơn 3.000ha chạy dọc theo chiều dài đại lộ.

Theo định hướng chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, dự án sẽ được chia làm 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 tập trung vào giải phóng mặt bằng; dự án thành phần 2 là trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; dự án thành phần 3 là xây dựng hai tuyến monorail (tàu điện một ray) chạy dọc hai bên bờ sông, mỗi tuyến dài khoảng 40km, kết nối trực tiếp với các tuyến metro hiện có và tương lai.

Với cấu trúc đa tầng, đa chức năng, dự án hướng tới phát triển hài hòa giữa đô thị và thiên nhiên. Không gian ven sông sẽ được tổ chức thành ba thềm: Thềm cao dành cho các công trình đô thị, nhà ở, trung tâm dịch vụ; Thềm trung gian là các khu công viên, quảng trường, lối dạo và không gian bán ngập; Thềm thấp bố trí công viên sinh thái ngập nước - "lá phổi xanh" điều hòa khí hậu cho khu vực nội đô.

Ngoài ra, hệ thống giao thông được quy hoạch đồng bộ gồm đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy và cầu kết nối ngang - dọc hai bên bờ sông.

Dự án sẽ góp phần quan trọng để Hà Nội đạt được 4 mục tiêu lớn gồm: giải quyết ùn tắc giao thông; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; chỉnh trang đô thị; giải quyết úng ngập khu vực nội đô. Khi hoàn thành, dự án cũng sẽ kết nối được toàn bộ các cầu vượt sông Hồng.

Với hơn 3.000ha công viên, dự án sẽ tạo nên một mảng xanh rất lớn, hỗ trợ giảm ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước.

Dự án cũng sẽ nghiên cứu xây dựng thêm các cầu mới hoặc hầm vượt sông tùy theo vị trí quy hoạch để tăng khả năng kết nối, giảm tải giao thông nội đô.

Ngày 24/10, UBND TP Hà Nội thành lập Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch kiến trúc và nghiên cứu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng; lập quy hoạch; đề xuất chủ trương đầu tư và các dự án thành phần; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Theo kế hoạch, UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu khởi công dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ được khởi công vào đầu năm 2026 và hoàn thành trước năm 2030.

Nếu được triển khai đúng lộ trình, Đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ không chỉ thay đổi diện mạo đô thị phía Đông và phía Nam thành phố, mà còn mở ra không gian phát triển mới, kết nối Hà Nội với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Dự án được kỳ vọng trở thành "lá phổi xanh" khổng lồ, đồng thời là trục giao thông - cảnh quan - kinh tế quan trọng của Thủ đô.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, trục sông Hồng đóng vai trò xương sống của không gian đô thị trung tâm, là ranh giới kết nối hai khu vực nội và ngoại đô, đồng thời là động lực để Hà Nội hướng tới mục tiêu "Thành phố xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại và thông minh".

Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ mang ý nghĩa về quy hoạch hạ tầng, mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển dài hạn của Hà Nội - một đô thị biết cách hòa hợp giữa thiên nhiên, con người và văn hóa. Khi được triển khai bài bản, đồng bộ và minh bạch, đây sẽ là công trình biểu tượng mới của Thủ đô, góp phần đưa Hà Nội trở thành trung tâm phát triển bền vững, xanh và đáng sống của khu vực.