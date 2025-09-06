Hà Nội: Người dân bức xúc vì phải photo sổ đỏ, kê khai nộp cho phường

Trách nhiệm của dân hay cơ quan chuyên môn địa phương?

Thời gian gần đây, nhiều người dân ở các phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội bày tỏ bức xúc vì cơ quan chức năng yêu cầu từng người cung cấp thông tin, photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ) để nộp cho UBND phường. Ông Hưng (phường Đống Đa, Hà Nội) cho biết, tổ trưởng dân phố yêu cầu từng người kê khai thông tin sổ đỏ của gia đình trong khi những cơ sở dữ liệu này cấp quận trước đây đều có. "Chưa kể, họ yêu cầu toàn bộ phải photo sổ đỏ, rất mất công sức trong khi Hà Nội đã có thông báo chấn chỉnh tình trạng lạm dụng bản sao chứng thực", ông Hưng bức xúc.

Theo thông báo của UBND phường Đống Đa, toàn bộ các trường hợp đều phải kê khai. Đối với người đã được cấp sổ đỏ thì chủ sử dụng đất phải photo sổ đỏ kích thước A4, ghi số điện thoại của chủ đất, địa chỉ mới lên bản photo; Trường hợp chưa được cấp sổ, phải đăng ký, kê khai với tổ trưởng tổ dân phố; Trường hợp mất sổ hoặc thế chấp ngân hàng, chủ đất vẫn phải nộp bản photo sổ đỏ, nếu không có phải kê khai với tổ trưởng tổ dân phố.

Đáng chú ý, thông báo của UBND phường Đống Đa còn có nội dung: Trường hợp chủ sử dụng đất không phối hợp hoặc cố tình không cung cấp giấy chứng nhận: Chủ sử dụng đất tự chịu trách nhiệm nếu có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích sau này". Một số người dân tại phường Đống Đa đặt vấn đề : Chuyển đổi số trong thủ tục hành chính, vì sao vẫn bắt dân đi photo sổ đỏ để nộp, trong khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chỉ ra sự phiền hà, tốn kém trong việc sử dụng các loại giấy tờ photo công chứng. Chưa kể trách nhiệm trong việc quản lý dữ liệu đất đai, sổ đỏ là việc của cơ quan chuyên môn địa phương.

Không chỉ tại phường Đống Đa, nhiều phường, xã khác cũng đang triển khai công tác thu thập thông tin về sổ đỏ trên địa bàn. Tuy nhiên, cách làm đang khiến người dân bức xúc.

Đại diện UBND phường Đống Đa cho biết, đến thời điểm này các tổ dân phố đã triển khai và nộp hồ sơ về gần như đầy đủ. Việc rà soát, nhằm số hóa dữ liệu đất đai trên địa bàn và các kế hoạch, chỉ đạo của UBND TP Hà Nội; đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân trong quá trình sử dụng đất đai. "Thực tế khi sáp nhập 3, 4 phường vào dữ liệu đất đai không đầy đủ, phường đang thực hiện rà soát đối chiếu. Người dân là chủ sở hữu khi kê khai sẽ đảm bảo tính chính xác", đại diện phường Đống Đa nêu.

Cần cải tiến hệ thống phần mềm quản lý

Tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, công tác rà soát sổ đỏ cũng đã gần hoàn thành. Đại diện UBND phường cho biết, với dữ liệu sổ đỏ trước đây, có dữ liệu phường nắm được, có dữ liệu nằm ở Văn phòng Đăng ký đất đai. Thêm nữa, các hoạt động chuyển dịch của chủ sở hữu như việc mua bán viết tay, có giao dịch chỉ công chứng, hoặc tách thửa... khiến cho quận trước đây cũng không thể nắm đầy đủ. Do đó, thời điểm này Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có yêu cầu rà duyệt để nắm rõ ai đã cấp sổ, ai chưa cấp, ai đã chuyển nhượng chưa sang tên... nhằm mục đích "cấp sổ cho người dân" (?), đồng thời số hóa trên cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo một chuyên gia tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, hiện nay hệ thống phần mềm quản lý sổ đỏ của người dân vẫn chưa chuẩn hóa. Theo đó, mỗi sổ đỏ mới đều đã có mã QR code, được quản lý trên hệ thống phần mềm. Tuy nhiên chỉ cần thực hiện chia tách sổ thì lập tức dữ liệu hệ thống đã thành dữ liệu cũ. Do đó vị này đề xuất cần cải tiến hệ thống phần mềm quản lý của cơ quan nhà nước về dữ liệu đất đai. Như vậy mới giảm được việc yêu cầu người dân nộp bản sao, tự cập nhập dữ liệu, tốn thời gian và công sức.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn về việc triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Theo đó, căn cứ chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan chủ trì tham mưu thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác cấp thành phố, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai chiến dịch; thời hạn hoàn thành việc này trước ngày 8/9/2025.

Hà Nội giao UBND các phường, xã thành lập ban chỉ đạo cấp cơ sở để tổ chức triển khai chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định, hoàn thành trước ngày 10/9/2025. Đồng thời thu thập thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, thẻ căn cước/căn cước công dân của chủ sử dụng đất chưa có dữ liệu đất đai; việc này hoàn thành trước 15/11/2025.