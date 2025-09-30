Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội ngập nhiều tuyến đường, ùn tắc kéo dài do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, dân công sở chật vật di chuyển

30-09-2025 - 10:03 AM | Xã hội

Do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều khu vực trung tâm thành phố Hà Nội sáng 30/9 có mưa lớn đúng giờ cao điểm khiến nhiều tuyến đường ùn tắc. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng các tuyến đường.

Do ảnh hưởng của bão số 10 đã gây mưa kéo dài, khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập, giao thông ùn tắc.

Nhiều tuyến đường nước ngập ngang bánh xe, việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn

Khu vực ga Yên Nghĩa ngập mênh mông khắp ngả

Trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, nhiều đoạn đường dâng lên tận sàn xe buýt

Theo bản tin lúc 5h40 sáng 30-9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực các xã, phường Thiên Lộc, Thượng Cát, Yên Lãng, Cổ Đô, Phúc Thọ, Hát Môn, Liên Minh, Sơn Đồng, An Khánh, Kiều Phú, Thạch Thất, Hạ Bằng, Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Trần Phú, Phúc Sơn, Hồng Sơn... của thành phố Hà Nội

Hiện ổ mây dông này đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành.

Trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này gây mưa cho các phường/xã khu vực, sau đó sẽ lan sang các phường, xã khác thuộc nội thành Hà Nội.

