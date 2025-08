Hà Nội nóng nhất cả nước: Nếu thấy dấu hiệu này trên da, hãy gọi cấp cứu ngay

Hà Nội hôm qua nóng nhất cả nước

Hôm qua (3/8), nắng nóng gay gắt đã bao trùm hầu khắp khu vực miền Bắc, Bắc Trung Bộ và vùng duyên hải Nam Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ, báo Tiền Phong đưa tin.

Đáng lưu ý, nơi nắng nóng gay gắt nhất là khu vực miền Bắc. Trong đó, điểm đo tại Láng của Hà Nội cùng với điểm đo Hoà Bình (tỉnh Phú Thọ) là hai nơi ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua, lên tới 39.7 độ.

Ngoài ra, tại điểm đo Sơn Tây (Hà Nội), nhiệt độ cao nhất hôm qua là 39.5 độ, Lạc Sơn (Phú Thọ) là 39.6 độ, Phủ Lý (Ninh Bình) là 39.3 độ, Hiệp Hoà (Bắc Ninh) 38.7 độ.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của đồng thời hai yếu tố gây nắng nóng là vùng áp thấp phía tây hoạt động mạnh và trường phân kỳ trên cao.

Dự báo hôm nay là đỉnh điểm đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Cảnh báo dấu hiệu của sốc nhiệt

Khi miền Bắc đang trải qua những ngày hè với nhiệt độ tăng cao, điều quan trọng là phải nhận biết các dấu hiệu của sốc nhiệt và gọi cấp cứu kịp thời nếu sốc nhiệt xảy ra.

Sốc nhiệt là tình trạng cơ thể quá nóng. Tình trạng này thường xảy ra do tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc hoạt động thể chất quá lâu ở nhiệt độ cao. Có một vài giai đoạn của chấn thương do nhiệt, và sốc nhiệt là nghiêm trọng nhất. Nó có thể xảy ra nếu nhiệt độ cơ thể tăng lên 40 độ C hoặc cao hơn. Sốc nhiệt thường gặp nhất vào những tháng mùa hè, theo Hệ thống y tế Mayo Clinic (Mỹ).

Sốc nhiệt là tình trạng cơ thể quá nóng. Tình trạng này thường xảy ra do tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc hoạt động thể chất quá lâu ở nhiệt độ cao. (Ảnh minh họa)

Sốc nhiệt cần được cấp cứu. Nếu không được điều trị, sốc nhiệt có thể nhanh chóng gây tổn thương não, tim, thận và cơ. Tổn thương này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu việc điều trị bị trì hoãn, làm tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng hoặc tử vong.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết có 1 dấu hiệu trên da có thể cảnh báo sốc nhiệt, đó là da nóng rát, không đổ mồ hôi và có thể chuyển sang màu đỏ. Khi thấy dấu hiệu hày, bạn cần gọi cấp cứu. NHS lưu ý rằng biểu hiện này có thể khó nhận biết hơn trên da nâu hoặc đen.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết có 1 dấu hiệu trên da có thể cảnh báo sốc nhiệt, đó là da nóng rát, không đổ mồ hôi và có thể chuyển sang màu đỏ. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, các triệu chứng sốc nhiệt khác cũng cần gọi cấp cứu bao gồm:

- Nhiệt độ cơ thể rất cao

- Nhịp tim nhanh

- Thở nhanh hoặc cảm thấy khó thở

- Mất phương hướng, lú lẫn

- Co giật hoặc lên cơn động kinh

- Mất ý thức.

Theo Mayo Clinic, trong khi chờ cấp cứu, bạn cần thực hiện ngay các biện pháp làm mát cho người bị sốc nhiệt:

- Đưa người bị sốc nhiệt vào nơi râm mát hoặc vào nhà.

- Cởi bỏ bớt quần áo.

- Làm mát người bị sốc nhiệt bằng bất kỳ cách nào có thể — ngâm người vào bồn nước mát hoặc vòi sen mát, xịt nước bằng vòi tưới vườn, lau người bằng nước mát, quạt và phun sương bằng nước mát, hoặc chườm túi đá hoặc khăn lạnh ướt lên đầu, cổ, nách và háng của người bị sốc nhiệt.

Phòng tránh sốc nhiệt

Để phòng tránh sốc nhiệt, hãy chú trọng các biện pháp như che chắn cẩn thận khi ra ngoài, uống đủ nước, mặc quần áo thoáng mát, và hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng nóng cao điểm. Ngoài ra, việc duy trì độ ẩm cơ thể, tránh các chất kích thích như rượu, và tăng cường rèn luyện sức khỏe cũng rất quan trọng.