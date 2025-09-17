Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về!

17-09-2025 - 15:03 PM | Sống

Hà Nội vừa xử phạt và buộc tiêu hủy tổng cộng 1.664 bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc từ hai cơ sở kinh doanh ở phường Hoàng Mai và Lĩnh Nam, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở đăng ký kinh doanh theo quy định.

Trong cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, xử lý hai cơ sở kinh doanh bánh Trung thu vi phạm trên địa bàn phường Hoàng Mai và Lĩnh Nam.

Ngày 12/9, Đội QLTT số 15 phối hợp cùng Công an phường Hoàng Mai kiểm tra cơ sở kinh doanh tại số 60 Louis XII, Khu đô thị Louis City do ông Nguyễn Quốc Hưng làm chủ. 

Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về!- Ảnh 1.

Bánh Trung thu có xuất xứ nước ngoài bị lực lượng chức năng tịch thu

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1.214 sản phẩm bánh Trung thu, bánh gấu có xuất xứ nước ngoài, tổng trị giá theo niêm yết hơn 11 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa đều còn hạn sử dụng nhưng chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp và chưa đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Ngày 15/9, Đội QLTT số 15 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Hưng tổng cộng 17,5 triệu đồng, trong đó 10 triệu đồng cho hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, 7,5 triệu đồng cho hành vi không đăng ký hộ kinh doanh. Đồng thời, ông Hưng bị buộc phải đăng ký hộ kinh doanh và tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm.

Cũng trong ngày 15/9, lực lượng QLTT tiếp tục phối hợp với Công an phường Lĩnh Nam kiểm tra đột xuất cơ sở do ông Vũ Đình Đoàn (SN 1983) làm chủ, tại địa chỉ số 63, hẻm 90/1/42 Khuyến Lương, phường Lĩnh Nam. 

Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về!- Ảnh 2.

Cơ sở này đang bày bán 450 chiếc bánh Trung thu loại 180g/chiếc nhưng không có hóa đơn, chứng từ, nhãn mác bao bì không thể hiện nơi sản xuất, xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở cũng chưa đăng ký hộ kinh doanh.

Đội QLTT số 15 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số bánh và xử phạt ông Vũ Đình Đoàn 11,5 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng vi phạm và hoàn thiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định.

Theo lực lượng chức năng, thực tế nhiều vụ việc liên tiếp bị phát hiện trong thời gian ngắn cho thấy, nhu cầu tiêu thụ bánh Trung thu tăng cao đang bị lợi dụng để đưa hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc ra thị trường. Tình trạng này đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý, nâng cao trách nhiệm của người kinh doanh và sự cảnh giác của người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm an toàn, rõ ràng về xuất xứ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo Nam An

