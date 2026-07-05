Hà Nội quyết tâm đạt tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Hà Nội sẽ tập trung rà soát các kịch bản tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên. Đây là yêu cầu được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Tập trung mọi giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Theo báo cáo tại hội nghị, trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều biến động, Hà Nội đã chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển, lấy thể chế, quy hoạch, chuyển đổi số và đổi mới mô hình tăng trưởng làm nền tảng cho phát triển lâu dài.

Thành phố từng bước hoàn thiện Đề án đổi mới mô hình phát triển theo cấu trúc "3 trụ cột - 5 động lực - 4 không gian phát triển", đồng thời cụ thể hóa các định hướng phát triển bằng các chương trình hành động và kế hoạch trung hạn, dài hạn, góp phần mở rộng không gian phát triển và tạo dư địa tăng trưởng mới.

Nhờ đó, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Dự kiến GRDP quý II tăng trên 9%; thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt khoảng 410.992 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,3%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 10,5 tỷ USD; doanh thu du lịch đạt gần 62,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 20%, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 3,5 triệu lượt, tăng trên 36% so với cùng kỳ.

Quang cảnh Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Tuy nhiên, thành phố cũng nhìn nhận áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số vẫn rất lớn khi tốc độ tăng trưởng quý II còn thấp hơn kịch bản đề ra. Công tác cụ thể hóa một số cơ chế của Luật Thủ đô năm 2026, việc phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực còn chậm; giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án chậm triển khai và tháo gỡ các điểm nghẽn về giao thông, môi trường, đất đai vẫn cần được tập trung thực hiện.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, Hà Nội sẽ tiếp tục cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng quý; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; phát triển thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, kinh tế số và các ngành công nghiệp công nghệ cao; đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026 nhằm thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu hành động quyết liệt, xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu toàn hệ thống chính trị nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp ủy tiếp tục quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, không khoán trắng cho chính quyền mà phải cộng đồng trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu UBND thành phố và các sở, ngành rà soát toàn bộ các kịch bản tăng trưởng, "thực hiện nhanh hơn nữa tất cả các công việc đang thực hiện để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026. Đồng thời xây dựng kịch bản xác định các dự án động lực để tạo nền tảng tăng trưởng hai con số trong năm 2027 và các năm tiếp theo".

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị HĐND thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện Luật Thủ đô năm 2026, các cơ chế đặc thù, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm; qua giám sát phải chỉ rõ trách nhiệm, thời hạn khắc phục và những điểm nghẽn pháp lý cần sửa đổi để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, ông Trần Đức Thắng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân, tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ, công trình và dự án lớn của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trách nhiệm, kiên quyết "thay thế ngay và tuyệt đối không chấp nhận tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, sợ sai, ngại va chạm, né tránh công việc, đùn đẩy trách nhiệm." Đồng thời, thành phố sẽ tạo điều kiện khuyến khích và bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ tin tưởng: "Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và khát vọng cống hiến mạnh mẽ, toàn hệ thống chính trị thành phố và mỗi cán bộ, đảng viên sẽ biến quyết tâm thành hành động, biến mục tiêu thành kết quả, biến cơ hội thành động lực phát triển, quyết tâm đưa Thủ đô tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, là trái tim của cả nước, Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc".