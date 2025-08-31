Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội ra thông báo đặc biệt, hơn 8 triệu người dân nhận 100.000 đồng dịp 2/9 khi nào và bằng cách nào?

31-08-2025 - 17:30 PM | Kinh tế số

Hà Nội thông báo lịch sẽ hoàn thành trao quà 100.000 đồng cho tất cả người dân.

TP Hà Nội sáng ngày 31/8 có thông báo: Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, ngày 1/9, người dân Thủ đô thuộc diện quy định sẽ được nhận quà tri ân nhân dịp trọng đại của dân tộc.

Thời gian trao quà: hoàn thành trong ngày 1/9, trường hợp đặc biệt muộn nhất không quá 15/9.

Đối tượng và mức quà: theo Nghị quyết số 263/NQ-CP của Chính phủ.

Hình thức nhận quà:

• Nhận trực tiếp tại UBND xã, phường, nơi cư trú.

• Hoặc được chuyển khoản qua tài khoản an sinh xã hội nếu đã đăng ký (qua VNeID theo hướng dẫn).

Hà Nội ra thông báo đặc biệt, hơn 8 triệu người dân nhận 100.000 đồng dịp 2/9 khi nào và bằng cách nào?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: VGP

Đặc biệt, chủ hộ hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp sẽ được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ.

Công an xã, phường và UBND xã phường phối hợp triển khai, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, không để trùng lặp. Kinh phí do ngân sách Trung ương bổ sung cùng nguồn lực địa phương, Kho bạc và ngân hàng thương mại chi trả đúng tiến độ.

Đây là sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước và Thành phố dành cho nhân dân. Bà con chỉ cần theo dõi thông báo của UBND xã, phường để nhận quà đúng thời gian.

Hướng dẫn cách nhận quà 2/9 qua VNeID

Với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn và chính thống qua tài khoản mở tại ngân hàng.

Bước một: Người dân đã có tài khoản ngân hàng thì vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục "An sinh xã hội".

Bước thứ 2 là chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước thứ 3 là nhập passcode, chọn ngân hàng, nhập số tài khoản ngân hàng.

Thực hiện 3 bước trên, người dân đã hoàn tất và có thể chờ duyệt để nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Hà Nội ra thông báo đặc biệt, hơn 8 triệu người dân nhận 100.000 đồng dịp 2/9 khi nào và bằng cách nào?- Ảnh 2.

Hà Nội ra thông báo đặc biệt, hơn 8 triệu người dân nhận 100.000 đồng dịp 2/9 khi nào và bằng cách nào?- Ảnh 3.

Hà Nội ra thông báo đặc biệt, hơn 8 triệu người dân nhận 100.000 đồng dịp 2/9 khi nào và bằng cách nào?- Ảnh 4.

Các bước nhận quà 2/9 qua VNeID. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Trường hợp chưa có tài khoản, khách hàng có thể tải ứng dụng ngân hàng, mở tài khoản, sau đó quay lại VNeID để thực hiện liên kết.

Thống kê đến hết ngày 28/8, đã có nhiều ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, và dự kiến sẽ cập nhật thêm nhiều ngân hàng liên kết với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

GÓC CẢNH GIÁC: 

Cẩn thận các cuộc gọi hướng dẫn đăng ký nhận tiền.

Không kích vào đường link lạ (có nhiều ứng dụng gửi đến bạn rất giống với ứng dụng VNeID).

Cẩn thận các tin nhắn, cuộc gọi mạo danh công an, nhân viên ngân hàng và yêu cầu làm theo hướng dẫn...

Theo Thái Hà

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
VNEID

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mặt trái của 2,5 tỷ tin nhắn gửi đến ChatGPT mỗi ngày

Mặt trái của 2,5 tỷ tin nhắn gửi đến ChatGPT mỗi ngày Nổi bật

Thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến BHYT, ai cũng nên biết để tránh mất tiền

Thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến BHYT, ai cũng nên biết để tránh mất tiền Nổi bật

YouTube bí mật dùng AI để chỉnh video

YouTube bí mật dùng AI để chỉnh video

17:30 , 31/08/2025
Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: Hà Nội kiểm soát an ninh bằng công nghệ AI

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: Hà Nội kiểm soát an ninh bằng công nghệ AI

16:30 , 31/08/2025
Công an Hà Nội cảnh báo khẩn liên quan đến diễu binh, diễu hành A80, người dân đặc biệt chú ý

Công an Hà Nội cảnh báo khẩn liên quan đến diễu binh, diễu hành A80, người dân đặc biệt chú ý

16:09 , 31/08/2025
Chỉ vì tên xuất hiện trong tin nhắn yêu cầu chuyển khoản 1 tỷ đồng, nữ sinh 2002 ở Hà Nội bị công an đưa đi

Chỉ vì tên xuất hiện trong tin nhắn yêu cầu chuyển khoản 1 tỷ đồng, nữ sinh 2002 ở Hà Nội bị công an đưa đi

15:57 , 31/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên