Hà Nội ra thông báo đặc biệt, hơn 8 triệu người dân nhận 100.000 đồng dịp 2/9 khi nào và bằng cách nào?

TP Hà Nội sáng ngày 31/8 có thông báo: Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, ngày 1/9, người dân Thủ đô thuộc diện quy định sẽ được nhận quà tri ân nhân dịp trọng đại của dân tộc.

Thời gian trao quà: hoàn thành trong ngày 1/9, trường hợp đặc biệt muộn nhất không quá 15/9.

Đối tượng và mức quà: theo Nghị quyết số 263/NQ-CP của Chính phủ.

Hình thức nhận quà:

• Nhận trực tiếp tại UBND xã, phường, nơi cư trú.

• Hoặc được chuyển khoản qua tài khoản an sinh xã hội nếu đã đăng ký (qua VNeID theo hướng dẫn).

Ảnh minh họa: VGP

Đặc biệt, chủ hộ hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp sẽ được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ.

Công an xã, phường và UBND xã phường phối hợp triển khai, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, không để trùng lặp. Kinh phí do ngân sách Trung ương bổ sung cùng nguồn lực địa phương, Kho bạc và ngân hàng thương mại chi trả đúng tiến độ.

Đây là sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước và Thành phố dành cho nhân dân. Bà con chỉ cần theo dõi thông báo của UBND xã, phường để nhận quà đúng thời gian.

Hướng dẫn cách nhận quà 2/9 qua VNeID

Với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn và chính thống qua tài khoản mở tại ngân hàng.

Bước một: Người dân đã có tài khoản ngân hàng thì vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục "An sinh xã hội".

Bước thứ 2 là chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước thứ 3 là nhập passcode, chọn ngân hàng, nhập số tài khoản ngân hàng.

Thực hiện 3 bước trên, người dân đã hoàn tất và có thể chờ duyệt để nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Các bước nhận quà 2/9 qua VNeID. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Trường hợp chưa có tài khoản, khách hàng có thể tải ứng dụng ngân hàng, mở tài khoản, sau đó quay lại VNeID để thực hiện liên kết.

Thống kê đến hết ngày 28/8, đã có nhiều ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, và dự kiến sẽ cập nhật thêm nhiều ngân hàng liên kết với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

GÓC CẢNH GIÁC:

Cẩn thận các cuộc gọi hướng dẫn đăng ký nhận tiền.

Không kích vào đường link lạ (có nhiều ứng dụng gửi đến bạn rất giống với ứng dụng VNeID).

Cẩn thận các tin nhắn, cuộc gọi mạo danh công an, nhân viên ngân hàng và yêu cầu làm theo hướng dẫn...