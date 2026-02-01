Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội sắp có sân bay thứ hai, vốn đầu tư lên tới 150.000 tỷ đồng

01-02-2026 - 06:57 AM | Bất động sản

Hà Nội sắp có sân bay thứ hai, vốn đầu tư lên tới 150.000 tỷ đồng

Theo kế hoạch, giai đoạn đoạn 2036 - 2045, Hà Nội sẽ xây dựng sân bay thứ hai với tổng mức đầu tư khoảng 150.000 tỷ đồng nhằm chia sẻ áp lực cho sân bay Nội Bài.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, giai đoạn 2026 - 2045 vừa được thông qua, Hà Nội sẽ triển khai loạt chương trình, dự án hạ tầng quy mô lớn, trọng tâm là giao thông, nhằm tái cấu trúc không gian đô thị, thúc đẩy tăng trưởng và giải quyết căn bản các điểm nghẽn về ùn tắc.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2036 - 2045, thành phố dự kiến triển khai 6 dự án lớn, trong đó có tới 3 dự án về sân bay.

Cụ thể, Hà Nội sẽ xây dựng sân bay thứ hai với tổng mức đầu tư khoảng 150.000 tỷ đồng nhằm chia sẻ áp lực cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đồng thời, sân bay Hòa Lạc sẽ được cải tạo, nâng cấp với tổng vốn 36.000 tỷ đồng và sân bay Gia Lâm với 10.000 tỷ đồng.

Song song với hạ tầng hàng không, thành phố cũng đầu tư tuyến cao tốc Chợ Bến – Yên Mỹ với tổng vốn 16.000 tỷ đồng; xây dựng trục Đỗ Xá – Quan Sơn dài khoảng 15 km, rộng 40 m, tổng mức đầu tư 1.140 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư cho các dự án trong giai đoạn 2036 - 2045 ước khoảng 288.140 tỷ đồng.

Ở giai đoạn trước đó, từ 2026 - 2035, Hà Nội sẽ triển khai 14 dự án lớn, tập trung vào hệ thống giao thông khung, gồm đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, trục hướng tâm và các công trình vượt sông.

Nổi bật là hệ thống đường sắt đô thị với 14 tuyến, tổng chiều dài gần 1.000 km, tổng mức đầu tư khoảng 1,5 triệu tỷ đồng, được xác định là xương sống của vận tải công cộng Thủ đô.

Cùng với đó, thành phố sẽ đầu tư xây dựng Vành đai 4.5 dài khoảng 75 km và Vành đai 5 dài khoảng 105 km, với mặt cắt ngang từ 100 m đến 120 m, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng.

Hà Nội cũng tiếp tục cải tạo, mở rộng hàng loạt tuyến huyết mạch. Cụ thể, trục đường phía Nam sẽ mở rộng từ 40 m lên 80 m; cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ mở rộng lên 130 m, từ 6 làn lên 10–12 làn xe (tổng vốn khoảng 15.000 tỷ đồng); Quốc lộ 1A mở rộng lên 70–90 m; Quốc lộ 21 và Quốc lộ 32 mở rộng lên 50–70 m.

Về hạ tầng vượt sông, thành phố dự kiến xây dựng 16 cầu qua sông Hồng và 4 cầu qua sông Đà, với quy mô từ 4 đến 8 làn xe.

Tính chung cả giai đoạn 2026 - 2045, Hà Nội dự kiến triển khai khoảng 20 dự án hạ tầng lớn, với hàng loạt tuyến đường được xây dựng mới, cải tạo hoặc mở rộng. Tổng nguồn vốn đầu tư gần 3 triệu tỷ đồng, huy động từ khu vực Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và khu vực FDI.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ nhà chốt lời đúng đỉnh: Ôm 23 tỷ bán chung cư gửi ngân hàng thu lãi 115 triệu mỗi tháng, rồi ở nhà thuê chờ BĐS giảm giá mới mua

Chủ nhà chốt lời đúng đỉnh: Ôm 23 tỷ bán chung cư gửi ngân hàng thu lãi 115 triệu mỗi tháng, rồi ở nhà thuê chờ BĐS giảm giá mới mua Nổi bật

Hà Nội 'siết' xây chung cư nội đô, di dời 860.000 người dân, dự báo bất nhờ về giá căn hộ trong năm 2026

Hà Nội 'siết' xây chung cư nội đô, di dời 860.000 người dân, dự báo bất nhờ về giá căn hộ trong năm 2026 Nổi bật

Bắc Ninh có kiến nghị liên quan đến sân bay quốc tế 5 sao hơn 196.000 tỷ đồng cách Hà Nội 40km

Bắc Ninh có kiến nghị liên quan đến sân bay quốc tế 5 sao hơn 196.000 tỷ đồng cách Hà Nội 40km

06:57 , 01/02/2026
Dự án hơn 60.000 tỷ kết nối TP.HCM với sân bay lớn nhất Việt Nam có diễn biến mới

Dự án hơn 60.000 tỷ kết nối TP.HCM với sân bay lớn nhất Việt Nam có diễn biến mới

06:56 , 01/02/2026
Chính thức: VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ làm đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành, khởi công trong 1 tháng nữa

Chính thức: VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ làm đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành, khởi công trong 1 tháng nữa

06:55 , 01/02/2026
Giải mã đầu tư – đón vận hội mới 2026

Giải mã đầu tư – đón vận hội mới 2026

19:30 , 31/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên