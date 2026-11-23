Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Quyết định số 6347/QĐ-UBND ngày 19/11/2026 về việc giao Công ty CP Cơ điện và PCCC Long Biên 3.470m² đất tại xã Phúc Thịnh để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Phúc Thịnh.

Đây là đất ở tại đô thị, chủ đầu tư được sử dụng đất 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP ký quyết định. Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 và khoản 3 Điều 18 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

UBND TP giao Cơ điện và PCCC Long Biên có trách nhiệm liên hệ với UBND xã Phúc Thịnh để xác định diện tích đất có nguồn gốc là đất chuyên trồng lúa trong phạm vi Dự án theo quy định.

Đồng thời, liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Thuế TP để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

TP cũng giao các Sở, ngành và đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Nói thêm về chủ đầu tư, Cơ điện và PCCC Long Biên được thành lập ngày 2/3/2022; đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Lắp đặt hệ thống điện.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 12 tỷ đồng, gồm 5 cổ đông: Nguyễn Quang Khải 8,334%; Nguyễn Hoàng Minh Đức 50% và Nguyễn Văn Luật 8,333%; Đỗ Đình Trung 25% và Ngô Thị Thu Phương 8,333%.

Sau nhiều lần điều chỉnh, đến tháng 10/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 50 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước. Hiện, ông Đỗ Đình Trung (SN 1983) là Giám đốc, đại diện pháp luật của doanh nghiệp.