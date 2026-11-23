Ngày 31/10/2026, Chủ tịch UBND TP.HCM ký Quyết định số 7308/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Văn bản dài 83 trang, có hiệu lực từ ngày ký.

Quy hoạch mới thay thế các nội dung cùng cấp trong quy hoạch tỉnh Bình Dương (cũ), Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060.

Theo đó, con số lớn nhất trong phần giao thông thuộc về đường sắt đô thị. Đến năm 2050, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 18 tuyến MRT (đường sắt đô thị công suất lớn, hay metro) với tổng chiều dài khoảng 960km, cùng mạng lưới LRT/tramway (đường sắt nhẹ/xe điện mặt đất) dài khoảng 450km.

Mạng lưới trên được tính toán cho một thành phố đông hơn nhiều so với hiện nay. Theo dự báo trong quy hoạch, quy mô dân số TP.HCM (gồm thường trú, tạm trú trên 6 tháng và dân số quy đổi) khoảng 18 triệu người vào năm 2030, 23 triệu người vào năm 2040 và khoảng 27 triệu người vào năm 2050.

Metro sẽ trở thành xương sống của vận tải hành khách tại TP.HCM. (Ảnh: TPO)

Metro thành 'xương sống'

Quy hoạch của TP.HCM không xem metro là một hạng mục giao thông đơn thuần. Thành phố yêu cầu "lấy đường sắt đô thị làm cấu trúc xương sống của hệ thống vận tải hành khách, đồng thời trở thành công cụ định hướng tổ chức không gian đô thị".

Mạng lưới trên được tổ chức đa cấp, gồm các tuyến xuyên tâm, vành đai và liên vùng. Metro phải nối khu trung tâm với 5 cực động lực, các trung tâm đô thị, cảng biển và sân bay, rồi tích hợp với xe buýt trung chuyển, bến xe và trung tâm logistics. Xe buýt được định hướng ưu tiên BRT, xe buýt điện và phương tiện dùng năng lượng sạch.

Đầu ra được lượng hóa bằng tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng: khoảng 35 - 50% vào năm 2030; 50 - 60% vào năm 2035; và 65% trong giai đoạn 2045 - 2050.

Trong đó, các bến xe Miền Đông mới, Miền Tây mới, Xuyên Á, An Sương, Củ Chi sẽ chuyển thành đầu mối giao thông đa phương thức kết hợp TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng), cùng với đó là Bến xe Bình Dương mới.

Dưới lòng đất, thành phố nghiên cứu các trục giao thông ngầm tại khu vực ga Bến Thành - đường Hàm Nghi; bến Bạch Đằng - đường Tôn Đức Thắng; khu vực kết nối sân bay Tân Sơn Nhất; và kết nối nhà ga đường sắt đô thị với không gian thương mại ngầm. Lưới điện cũng phải được bố trí cho phụ tải của đường sắt đô thị.

Với đường sắt quốc gia, các ga hành khách chính gồm Sài Gòn (Hòa Hưng); An Bình; Tân Kiên và Thủ Thiêm, kèm yêu cầu tăng cường kết nối với đường sắt đô thị.

Cũng theo văn bản, chiều dài, đoạn đi ngầm hay đi nổi của các tuyến "sẽ tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung". Vị trí, hướng tuyến và nhà ga sẽ được xác định ở quy hoạch chuyên ngành giao thông, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

Bán kính 400 - 800m quanh nhà ga

Bên cạnh metro, TOD có hẳn một mục riêng trong quy hoạch. Nguyên tắc được đặt ra là "phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng - giao thông công cộng dẫn dắt phát triển đô thị", hướng tới mô hình "đô thị 15 phút và thành phố đa tâm 30 phút".

Nói cách khác, TP.HCM sẽ chuyển từ mô hình đô thị lan tỏa, phụ thuộc phương tiện cá nhân sang đô thị nén, đa cực, đa trung tâm. Khung cấu trúc là mạng lưới đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia.

Quy hoạch của địa phương đưa ra một con số cụ thể. Trong phạm vi 400 - 800m quanh nhà ga, thành phố ưu tiên phát triển nén, chức năng hỗn hợp, mạng lưới đi bộ và xe đạp, với các tiện ích thiết yếu nằm trong thời gian tiếp cận 10 - 15 phút.

Các công trình cao tầng sẽ được bố trí có chọn lọc tại một số vị trí ở TP.HCM (Ảnh: Quảng Định)

Công trình cao tầng sẽ được bố trí có chọn lọc tại Thủ Thiêm, các trung tâm đô thị mới, trung tâm tài chính - thương mại, khu vực TOD và một số cửa ngõ quan trọng.

Không gian ngầm quanh các ga ngầm được nghiên cứu quy hoạch chi tiết trong bán kính khoảng 400m. Các ga cách nhau dưới 400m sẽ được nghiên cứu kết nối chi tiết trong phạm vi khoảng 200m.

Sáu khu vực được ưu tiên nghiên cứu không gian ngầm gồm trung tâm thành phố hiện hữu; Thủ Thiêm; Chợ Lớn - Phú Thọ; Hòa Hưng - Cộng Hòa; Thành phố mới Bình Dương; và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về quỹ đất, TP.HCM ưu tiên tái thiết, chuyển đổi các khu vực sử dụng đất kém hiệu quả, đất công nghiệp cũ và quỹ đất có khả năng phát triển quanh nhà ga, đầu mối giao thông và hành lang đường sắt.

Ở chiều ngược lại, với các khu vực có nguy cơ sụt lún cao, đặc biệt ở phía Tây và phía Nam thành phố, quy hoạch ưu tiên mật độ xây dựng thấp và nhiều không gian mở.

'Đừng chỉ xây căn hộ quanh nhà ga'

Phân tích thêm về yếu tố metro đã góp phần hình thành mô hình đô thị "đa cực", bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc cấp cao, Trưởng bộ phận Tư vấn Chiến lược, Cushman & Wakefield Việt Nam, cho biết tại Tokyo, Hong Kong, Singapore hay Seoul, nhiều trung tâm kinh doanh vệ tinh dọc các hành lang giao thông công cộng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một lõi trung tâm "đơn cực".

Theo bà, khi đó lõi CBD (khu trung tâm kinh doanh) truyền thống vẫn giữ vai trò trung tâm tài chính, quản trị và dịch vụ cao cấp. Nhưng một phần nhu cầu văn phòng, bán lẻ, nhà ở và giải trí bắt đầu dịch chuyển sang các cụm đô thị mới có kết nối giao thông công cộng tốt hơn, giúp giảm áp lực lên lõi trung tâm và tạo thêm cực tăng trưởng.

Xu hướng này rõ hơn ở những nơi hội đủ ba điều kiện: quỹ đất đủ lớn để tái phát triển; kết nối liên phương thức tốt; và định hướng sử dụng đất đủ đa dạng để thu hút cả cư dân, doanh nghiệp lẫn khách vãng lai.

Tại TP.HCM, theo bà Như Ngọc, mới ở giai đoạn đầu của quá trình này. Khu vực trung tâm quận 1 (cũ) vẫn giữ vai trò chủ đạo, trong khi các khu vực dọc tuyến metro số 1 như Thảo Điền, An Phú, Khu Công nghệ cao và khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM có tiềm năng trở thành những trung tâm việc làm, thương mại và dịch vụ mới.

Tuy nhiên, tiềm năng trên chỉ thành hiện thực khi các khu vực này hút được cả dân cư lẫn doanh nghiệp. Vì vậy, theo chuyên gia, TOD cần được định hướng để tạo ra các trung tâm kinh tế mới, có việc làm, dịch vụ, tiện ích và không gian công cộng đồng bộ, thay vì chỉ là công cụ phát triển nhà ở quanh nhà ga.

Để hiện thực hoá yêu cầu trên, bà Như Ngọc nêu năm điều kiện.

Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc cấp cao, Trưởng bộ phận Tư vấn Chiến lược, Cushman & Wakefield Việt Nam.

Thứ nhất, sử dụng đất phải đủ đa dạng. Một khu TOD chỉ có căn hộ sẽ khó tạo ra việc làm và hoạt động kinh tế bền vững. Khu vực cần kết hợp nhà ở, văn phòng, bán lẻ, khách sạn, y tế, giáo dục, dịch vụ công cộng, không gian xanh và tiện ích cộng đồng.

Thứ hai, khả năng đi bộ phải thực chất. Người dân phải đi bộ được an toàn, thuận tiện từ nhà ga đến nơi ở, nơi làm việc, cửa hàng, trường học. "Gần metro" là chưa đủ. Nếu xuống tàu rồi vẫn phải dùng xe máy hay ô tô cho chặng cuối, hiệu quả của mô hình sẽ bị hạn chế đáng kể.

Thứ ba, mật độ phải đủ lớn nhưng được kiểm soát. Mật độ tạo ra lưu lượng người, nhu cầu dịch vụ và hiệu quả thương mại, nhưng phải đi cùng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và năng lực quản lý vận hành tương xứng. Nếu chỉ tăng hệ số sử dụng đất mà không nâng chất lượng đô thị, TOD có thể tạo thêm áp lực thay vì giải quyết vấn đề.

Thứ tư, cơ chế phát triển và tái phát triển đất phải minh bạch. Khu TOD thường liên quan đến nhiều chủ sở hữu, hiện trạng dân cư phức tạp. Nếu cơ chế bồi thường, hợp tác công tư và chia sẻ giá trị gia tăng từ đất đai không rõ ràng, nhà đầu tư sẽ khó cam kết dài hạn.

Cuối cùng, mỗi khu TOD cần được định vị theo một chức năng kinh tế riêng. Doanh nghiệp không chọn địa điểm chỉ vì có metro, mà còn tính đến khả năng tiếp cận nhân lực và khách hàng, chi phí hoạt động, chất lượng hạ tầng và hình ảnh thương mại. Tùy lợi thế, mỗi khu có thể trở thành trung tâm tài chính, công nghệ, giáo dục, y tế, bán lẻ, logistics đô thị hoặc du lịch.

Khi hội đủ các điều kiện đó, theo bà Như Ngọc, TOD mới vượt ra ngoài câu chuyện tăng giá đất để trở thành động lực thu hút doanh nghiệp, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.