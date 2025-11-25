Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội sắp đấu giá "đất vàng" 18 Cao Bá Quát

25-11-2025 - 15:30 PM | Bất động sản

Theo quy hoạch, nhà đầu tư trúng đấu giá khu đất 18 Cao Bá Quát sẽ triển khai dự án khách sạn 5 sao, cao tối đa 6 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 15.900 m2.

Hà Nội sắp có khách sạn 5 sao gần nghìn tỷ ngay trung tâm, triển khai trên khu đất vàng bị

Phiên đấu giá quyền sử dụng khu đất 18 Cao Bá Quát sẽ diễn ra vào sáng ngày 25/12 tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội. Đây là một trong những khu "đất vàng" hiếm hoi tại Ba Đình được đưa ra đấu giá trong năm nay.

Theo thông báo của đơn vị tổ chức, khu đất có diện tích 3.366 m2, tọa lạc tại số 18 Cao Bá Quát, phường Ba Đình (trước đây thuộc phường Điện Biên). Theo quy hoạch được phê duyệt, nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ triển khai dự án khách sạn 5 sao, cao tối đa 6 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 15.900 m2.

Giá khởi điểm của khu đất tại vòng đầu tiên là 201,7 triệu đồng/m2, tương ứng giá trị tối thiểu 679 tỷ đồng. Bước giá cho mỗi vòng tiếp theo được quy định ở mức tối thiểu 2 triệu đồng/m2, tức khoảng 6,73 tỷ đồng cho cả khu đất. Phiên đấu giá bắt buộc phải diễn ra tối thiểu 3 vòng theo quy định.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khách sạn tại 18 Cao Bá Quát tối thiểu 911 tỷ đồng, bao gồm 679 tỷ đồng tiền khởi điểm mua đất và khoảng 232 tỷ đồng chi phí xây dựng. Theo đó, tổ chức tham gia đấu giá phải chứng minh năng lực tài chính với vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư, tương đương tối thiểu 182,2 tỷ đồng.

Ngoài yêu cầu về năng lực tài chính, các đơn vị tham gia phải đáp ứng điều kiện về kinh nghiệm phát triển dự án và đặt cọc 20% giá trị khởi điểm của khu đất, tương ứng gần 136 tỷ đồng.

Khu đất 18 Cao Bá Quát từng được giao cho Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội triển khai dự án khu văn phòng. Tuy nhiên, dự án kéo dài nhiều năm không triển khai, bị Thanh tra TP Hà Nội chỉ ra hàng loạt tồn tại. Đến năm 2018, khu đất này nằm trong danh sách 16 dự án bị UBND TP Hà Nội công khai chấm dứt hoạt động.

Sau nhiều năm "đắp chiếu", khu đất nay chính thức được đưa ra đấu giá trở lại, với kỳ vọng thu hút nhà đầu tư có năng lực để khai thác hiệu quả quỹ đất trung tâm.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại hạ tầng "bùng nổ" chưa từng có: Từ metro, đường sắt, cao tốc, sân bay đến mạng lưới đô thị TOD

Đại hạ tầng "bùng nổ" chưa từng có: Từ metro, đường sắt, cao tốc, sân bay đến mạng lưới đô thị TOD Nổi bật

Dự báo bất ngờ 2026: Đầu tư BĐS tại TPHCM sẽ hưởng lợi hơn Hà Nội

Dự báo bất ngờ 2026: Đầu tư BĐS tại TPHCM sẽ hưởng lợi hơn Hà Nội Nổi bật

Hà Nội bão hoà, dòng tiền dịch chuyển về bất động sản giá trị thực vùng ven

Hà Nội bão hoà, dòng tiền dịch chuyển về bất động sản giá trị thực vùng ven

15:30 , 25/11/2025
Đón sóng hạ tầng, Sun Centro Town dẫn nhịp tăng trưởng mới của Quảng Ninh

Đón sóng hạ tầng, Sun Centro Town dẫn nhịp tăng trưởng mới của Quảng Ninh

15:30 , 25/11/2025
Một loại hình BĐS đã trở thành nền công nghiệp tỷ đô trên thế giới, ở Việt Nam hiện chỉ có vài dự án, ngay lập tức Vingroup nhập cuộc

Một loại hình BĐS đã trở thành nền công nghiệp tỷ đô trên thế giới, ở Việt Nam hiện chỉ có vài dự án, ngay lập tức Vingroup nhập cuộc

14:59 , 25/11/2025
Loạt tuyến phố ở TPHCM 'gánh' hàng trăm tòa chung cư

Loạt tuyến phố ở TPHCM 'gánh' hàng trăm tòa chung cư

14:15 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên