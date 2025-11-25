Hà Nội sắp đấu giá "đất vàng" 18 Cao Bá Quát

Phiên đấu giá quyền sử dụng khu đất 18 Cao Bá Quát sẽ diễn ra vào sáng ngày 25/12 tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội. Đây là một trong những khu "đất vàng" hiếm hoi tại Ba Đình được đưa ra đấu giá trong năm nay.

Theo thông báo của đơn vị tổ chức, khu đất có diện tích 3.366 m2, tọa lạc tại số 18 Cao Bá Quát, phường Ba Đình (trước đây thuộc phường Điện Biên). Theo quy hoạch được phê duyệt, nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ triển khai dự án khách sạn 5 sao, cao tối đa 6 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 15.900 m2.

Giá khởi điểm của khu đất tại vòng đầu tiên là 201,7 triệu đồng/m2, tương ứng giá trị tối thiểu 679 tỷ đồng. Bước giá cho mỗi vòng tiếp theo được quy định ở mức tối thiểu 2 triệu đồng/m2, tức khoảng 6,73 tỷ đồng cho cả khu đất. Phiên đấu giá bắt buộc phải diễn ra tối thiểu 3 vòng theo quy định.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khách sạn tại 18 Cao Bá Quát tối thiểu 911 tỷ đồng, bao gồm 679 tỷ đồng tiền khởi điểm mua đất và khoảng 232 tỷ đồng chi phí xây dựng. Theo đó, tổ chức tham gia đấu giá phải chứng minh năng lực tài chính với vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư, tương đương tối thiểu 182,2 tỷ đồng.

Ngoài yêu cầu về năng lực tài chính, các đơn vị tham gia phải đáp ứng điều kiện về kinh nghiệm phát triển dự án và đặt cọc 20% giá trị khởi điểm của khu đất, tương ứng gần 136 tỷ đồng.

Khu đất 18 Cao Bá Quát từng được giao cho Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội triển khai dự án khu văn phòng. Tuy nhiên, dự án kéo dài nhiều năm không triển khai, bị Thanh tra TP Hà Nội chỉ ra hàng loạt tồn tại. Đến năm 2018, khu đất này nằm trong danh sách 16 dự án bị UBND TP Hà Nội công khai chấm dứt hoạt động.

Sau nhiều năm "đắp chiếu", khu đất nay chính thức được đưa ra đấu giá trở lại, với kỳ vọng thu hút nhà đầu tư có năng lực để khai thác hiệu quả quỹ đất trung tâm.



