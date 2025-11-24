Hà Nội sắp đấu thầu quốc tế tìm "chủ" cho KĐT gần 22 ha, sẽ có tòa nhà ở xã hội 25 tầng cung cấp gần 1.600 căn

UBND TP Hà Nội có quyết định chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Tiên Trượng tại xã Xuân Mai (trước đây thuộc thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ).

Khu đô thị mới Tiên Trượng nằm tại xã Xuân Mai (trước đây thuộc thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ).

Dự án được đầu tư xây dựng sẽ góp phần làm tăng thêm quỹ đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở của người dân Thành phố.

Khu đô thị mới Tiên Trượng có quy mô 21,7 ha cung cấp nhiều loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, nhà xã hội. Trong đó, diện tích đất ở liền kề rộng gần 3 ha, gồm 265 căn cao 5 tầng, mật độ xây dựng 90%. Đất ở biệt thự rộng gần 1,1 ha, gồm 37 căn cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50%.

Dự án còn được bố trí 1 ha xây nhà ở xã hội cao 25 tầng, ba hầm, cung cấp 1.589 căn. Còn lại là diện tích đất công cộng, thương mại dịch vụ, trường học, cây xanh, bãi đỗ xe...

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 2.500 tỷ đồng, đã bao gồm 152 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tiến độ triển khai trong 4 năm. Sở Tài chính cho biết dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi quốc tế trong quý IV.

Thời gian gần đây, UBND TP Hà Nội liên tục phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch các khu đô thị mới như phân khu đô thị XB-5 thuộc các xã Nội Bài, Sóc Sơn, Quang Minh, Phúc Thịnh với quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 3.971 ha. Hay, phân khu đô thị E5-1A, E5-1B nằm trong khu vực đô thị phía Đông Bắc Hà Nội, thuộc địa giới hành chính xã Đông Anh và xã Phù Đổng. Quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 3.272 ha.

UBND TP Hà Nội cũng lần lượt ban hành các quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic với quy mô nghiên cứu dự án hơn 16.000 ha.

Bên cạnh đó, dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô nghiên cứu lên tới 11.000 ha dự kiến khởi công vào ngày 19/12/2025.