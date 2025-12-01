Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: Tạm giữ nghi phạm đâm xe máy, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh

01-12-2025 - 10:23 AM | Xã hội

Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự Lưu Đức Khanh sau khi Khanh cùng đồng phạm đuổi đánh một người đàn ông tại khu đô thị Geleximco An Khánh, gây thương tích 13%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa tạm giữ hình sự Lưu Đức Khanh (SN 1995, trú tại xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 24/11, gia đình anh L.V.H. (SN 1991, trú xã An Khánh, TP Hà Nội) trình báo việc anh bị hai nam thanh niên hành hung tại khu đô thị Geleximco An Khánh. Công an xã An Khánh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh.

Kết quả điều tra cho thấy hai nghi phạm là Lưu Đức Khanh và Đỗ Trọng Tuyến (SN 1994, trú xã Chân Mộng, Phú Thọ).

Hà Nội: Tạm giữ nghi phạm đâm xe máy, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh- Ảnh 1.

Lưu Đức Khanh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Theo khai nhận ban đầu của Khanh, vụ việc xuất phát từ một va chạm giao thông nhỏ, sau đó cả Khanh và Tuyến đuổi đánh anh H. Kết quả giám định sơ bộ xác định anh H. bị thương tích 13%.

Sau khi sự việc xảy ra, Đỗ Trọng Tuyến bỏ trốn khỏi nơi cư trú, trong khi Lưu Đức Khanh bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ điều tra. Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm Đỗ Trọng Tuyến.

Trước đó, trưa 24/11, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hai thanh niên hành hung trên đường Hoàng Tùng, xã An Khánh. Nạn nhân đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị một nam thanh niên lái xe máy tông trúng, ngã ra vỉa hè. Một người khác cầm gậy đuổi theo, đánh tới tấp vào người nạn nhân.

Người lái xe máy sau đó còn quay lại, cầm ghế đánh nạn nhân. Chỉ khi nhiều người dân can ngăn, những người này mới dừng tay, để lại nạn nhân nằm quằn quại trên vỉa hè.

Đoạn video sau khi được đăng tải thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Một số người dân chứng kiến vụ việc bày tỏ bức xúc.

Chị Mai Lan, sống gần hiện trường, nói: “Thật đáng sợ, va chạm giao thông mà họ lại dùng gậy, ghế đánh người như vậy. Nếu không có dân can ngăn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra".

Minh Tuê/VTC News

VTC News

