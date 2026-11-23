Hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh dự kiến hoàn thành trước ngày 31-12-2026. Ảnh: Phạm Hùng

Nhịp độ khẩn trương trên các công trường

Trên tuyến Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, các hạng mục nền đường, mặt đường, thoát nước, hào kỹ thuật và vỉa hè cơ bản thành hình. Trọng tâm thi công hiện nay tập trung vào hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh, dự kiến hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội cho biết, tại cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ, toàn bộ kết cấu hạ bộ đã hoàn thành, khối lượng thi công đạt trên 65%; 3 trong tổng số 7 nhịp dầm đã được lắp dựng. Nhà thầu duy trì 70-80 công nhân, tổ chức thi công liên tục 24/24 giờ. Còn tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, các trụ cầu đã hoàn thành, các đơn vị tập trung thi công dầm và những hạng mục liên quan.

Ở Vành đai 2,5, nhiều đoạn tuyến ghi nhận chuyển biến rõ rệt. Đoạn Đầm Hồng - quốc lộ 1A và hầm chui đường Giải Phóng đã hoàn thành, đưa vào khai thác từ quý I-2026. Đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ dài khoảng 700m đã thông xe kỹ thuật dịp 10-10 vừa qua. Ba đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; khối lượng thi công dự án thành phần xây lắp đạt hơn 70%.

Trong khi đó, tuyến Vành đai 3 phía Bắc Thủ đô là công trường có khối lượng xây lắp lớn, đòi hỏi huy động đồng thời nhân lực, máy móc và mặt bằng. Tuyến dài gần 15km, đi qua các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh và Quang Minh.

Trên phần mặt bằng đã tiếp nhận, hàng trăm máy móc, thiết bị cùng lực lượng kỹ thuật, công nhân đang triển khai nhiều mũi thi công. Tại đoạn tuyến dài 2,2km do Công ty cổ phần Nhân Bình đảm nhiệm, các mũi thi công đường và cống ngang được đẩy nhanh. Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Nhân Bình Lưu Quang Đức cho biết, đơn vị đang tập trung tối đa thiết bị và nhân lực; vật tư, vật liệu để phục vụ thi công. Một số hạng mục đang đáp ứng tiến độ yêu cầu. Dự án phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 12-2026, hoàn thành trong năm 2027.

Tại Vành đai 3,5, đoạn từ cầu Thượng Cát đến quốc lộ 32 dài 3,5km, mặt cắt ngang rộng 60m, công tác giải phóng mặt bằng đạt 92,41%. Phường Thượng Cát, xã Hoài Đức, xã Ô Diên đã bàn giao toàn bộ mặt bằng; riêng tại phường Tây Tựu vẫn còn hơn 1,568ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Tại những vị trí đã có mặt bằng, nhà thầu đang đào đắp nền đường, đúc cấu kiện hào kỹ thuật và dầm cầu. Mặt bằng còn đan xen khiến các mũi thi công chưa thể triển khai liên tục, đòi hỏi địa phương sớm giải quyết những trường hợp còn vướng.

Công trường thi công Dự án cầu Hồng Hà trên tuyến Vành đai 4. Ảnh: Thái Hùng

Với Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Ngô Ngọc Vân, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội đã cơ bản hoàn thành, đạt 800,15ha; toàn bộ 10.345 ngôi mộ đã được di chuyển và 13/13 khu tái định cư hoàn thành.

Các hạng mục đường song hành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Đến nay, khoảng 42/50,85km đã được thảm bê tông nhựa, giá trị sản lượng đạt khoảng 92%. Đối với dự án thành phần 3 (xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công - tư), các đơn vị đang triển khai 9/12 gói thầu xây lắp, tổ chức 43 mũi thi công. Các cầu Hồng Hà, Mễ Sở vượt sông Hồng và Hoài Thượng vượt sông Đuống được tập trung nguồn lực, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Hội nghị APEC 2027.

Khẳng định quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ, ông Nguyễn Quang Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội cho biết, đến nay, toàn bộ dự án thành phần 3 của Đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô đã đạt sản lượng được khoảng 13.800 tỷ đồng, bám sát tiến độ yêu cầu phấn đấu thông xe toàn tuyến trước Hội nghị APEC 2027.

Riêng đối với tiểu dự án đầu tư công đã đạt được khoảng 10.000 tỷ đồng, khoảng 45% giá trị hợp đồng. Đặc biệt, các cầu vượt sông như cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng đều đã vượt lũ thành công, hiện đạt được sản lượng từ 54 đến 69% giá trị, phấn đấu hợp long tháng 7/2027 và hoàn thành toàn bộ trong tháng 9-2027.

Đối với các nút giao liên thông, đơn vị cũng sẽ hoàn thành đồng bộ cùng với dự án, tức là dự kiến kết thúc toàn bộ trước APEC 2027. Chúng tôi cũng phấn đấu hoàn thành toàn bộ các nhánh rẽ đường song hành, các nút giao còn lại trong tháng 12-2026, đưa tuyến song hành của Hà Nội vào lưu thông trước Tết Âm lịch.

Gỡ điểm nghẽn, nối liền mạng lưới

Theo quy hoạch, Hà Nội có 7 tuyến vành đai, gồm 5 tuyến chính và 2 tuyến hỗ trợ là Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5. Mục tiêu khép kín 5 tuyến Vành đai 1; 2,5; 3; 3,5 và 4 vào năm 2027 có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thiện mạng lưới giao thông khung của Thủ đô.

Hà Nội tăng tốc khép kín các tuyến vành đai. Ảnh: Tạ Hải

Tiến độ các dự án cho thấy, nhiều đoạn tuyến đã có mặt bằng và chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật vẫn là những khâu cần tập trung xử lý. Vành đai 3,5 còn vị trí chưa bàn giao mặt bằng; Vành đai 3 vẫn còn diện tích thu hồi chưa hoàn tất. Nếu không được giải quyết kịp thời, những phần việc còn lại có thể ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi công liên tục và tiến độ chung.

Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ các dự án giao thông trọng điểm mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu rà soát tiến độ, xác định rõ những hạng mục trên đường găng, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng phần việc; huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, kịp thời bổ sung năng lực đối với nhà thầu không đáp ứng yêu cầu. Với các đoạn đã hoàn thành, cần khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng và tổ chức giao thông trước khi đưa vào khai thác.

Khép kín 5 tuyến vành đai vào năm 2027 đòi hỏi tiến độ từng dự án phải được kiểm soát chặt chẽ, những vướng mắc về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật phải được xử lý kịp thời. Từ những đoạn đường đã thông xe đến các công trường đang thi công, yêu cầu đặt ra là chuyển mặt bằng được bàn giao thành khối lượng xây lắp thực tế, từng bước nối liền các tuyến, hoàn thiện mạng lưới giao thông khung của Thủ đô.