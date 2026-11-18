Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức cuộc họp về tiến độ, kết quả giải quyết. Ảnh: Quang Thái

Cụ thể, các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; các vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo đảm an sinh xã hội trong giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến tập đoàn Mường Thanh. Các dự án chậm triển khai; công tác quản lý, khai thác trụ sở, cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước có nguy cơ lãng phí, tiêu cực; kết quả rà soát và tiến độ thực hiện các kết luận Thanh tra.

Cùng với đó là vụ việc, kết luận thanh tra theo các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương; việc thực hiện các dự án BT trên địa bàn thành phố từ sau Phiên họp Ban Chỉ đạo ngày 5-9-2026. Việc xử lý dứt điểm toàn bộ các vướng mắc, tồn tại để đưa dự án Cụm Công nghiệp CN3 Sóc Sơn.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thành Long phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Quang Thái

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá Ban Nội chính Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ các tài liệu; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và các đại biểu dự Hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến trách nhiệm. Đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh và kết luận.

Về các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo: Kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 3 vụ án đã giải quyết xong; yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung giải quyết, bảo đảm tiến độ đối với 5 vụ án còn lại.

Về giải quyết các vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo đảm an sinh xã hội trong giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến tập đoàn Mường Thanh. Cụ thể, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Văn bản số 1422-CV/TU, ngày 30-10-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về giải quyết tồn tại, vi phạm tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Quang Thái

Yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố khẩn trương tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 6301 ngày 17-11-2026 thực hiện Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND; tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức về Nghị quyết và Kế hoạch, Phương án triển khai thực hiện Nghị quyết, khẩn trương ban hành Bộ Tài liệu hỏi - đáp về các tiêu chí, điều kiện, đối tượng, cơ chế, chính sách đền bù, bồi thường, hỗ trợ theo Nghị quyết; số lượng công trình, tòa nhà/căn hộ được tiếp tục tồn tại hoặc thuộc diện phải di dời.

Ban Tuyên giáo Thành ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan báo chí Trung ương và Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội tăng cường thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác, khách quan về nội dung Nghị quyết; chỉ đạo các cơ quan báo chí thành phố sử dụng thông tin, số liệu chính thức, kịp thời giải đáp thắc mắc về quyền lợi của người dân.

Về kết quả rà soát tiến độ xử lý các dự án chậm triển khai; công tác quản lý, khai thác trụ sở, cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước có nguy cơ lãng phí, tiêu cực; kết quả rà soát và tiến độ thực hiện các kết luận Thanh tra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Quang Thái

Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố hoàn thành việc rà soát, phân loại và đề xuất phương án xử lý đối với các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai trước 31-12-2026. Hoàn thiện thủ tục, khởi công 40 dự án đã tháo gỡ vướng mắc; kiểm đếm tiến độ, tập trung xử lý dứt điểm 191/300 dự án còn khó khăn, vướng mắc; tập trung giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của các dự án đầu tư công chậm tiến độ để bảo đảm tiến độ hoàn thành trong năm 2026 đối với 171/266 dự án. Về quản lý, sử dụng trụ sở công và quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước, chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại theo Kế hoạch số 94/KH-UBND và 107/KH-UBND.

Kết quả, tiến độ giải quyết 6 vụ việc, kết luận thanh tra theo các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương: Yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về tiến độ giải quyết 6 vụ việc còn lại.

Đồng thời, trực tiếp nghe và cho ý kiến giải quyết hằng tuần đối với các điểm nghẽn, không để tình trạng văn bản qua lại kéo dài; làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân lãnh đạo các sở, ngành và UBND các phường liên quan để xảy ra tình trạng chậm tiến độ 14 nhiệm vụ trọng tâm đã được chỉ đạo.

Việc thực hiện các dự án BT trên địa bàn thành phố, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành đơn vị cần tập trung hơn nữa triển khai tháo gỡ vướng mắc trong giao đất đối ứng; xử lý dứt điểm vướng mắc về quyết toán đối với các dự án

Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức cuộc họp về tiến độ, kết quả giải quyết. Ảnh: Quang Thái

Đối với các vướng mắc, tồn tại để đưa dự án Cụm Công nghiệp CN3 Sóc Sơn: Yêu cầu Sở Công Thương đôn đốc các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thành thẩm định, trình UBND thành phố quyết định việc điều chỉnh quy mô Cụm công nghiệp CN3, hoàn thành trước 30-11-2026.

Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ thẩm định hồ sơ đề nghị chuyển nhượng dự án của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC; có văn bản trả lời, hướng dẫn rõ ràng, chi tiết, cụ thể với Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC UDIC, bảo đảm tuyệt đối không thất thoát tài sản nhà nước, không lãng phí nguồn lực xã hội; đưa dự án vào khai thác vận hành trước 30-12-2026.

Giao Ban Nội chính Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo ban hành Thông báo kết luận Cuộc họp, hoàn chỉnh các văn bản để báo cáo Ban Chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan chức năng.