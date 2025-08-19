Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội thiết lập trung tâm đặc biệt trong sự kiện trọng đại, tiếp nhận cùng lúc 12 cuộc gọi khẩn cấp

19-08-2025 - 15:15 PM | Xã hội

Ngoài ra, Trung tâm chỉ huy y tế A80 còn có hệ thống bản đồ số, tích hợp GPS hiển thị vị trí các xe cấp cứu của 115, bảo đảm y tế cho sự kiện trọng đại của đất nước.

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đang cận kề. Song song với công tác tổ chức, ngành Y tế Hà Nội đã kích hoạt toàn lực, xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết, huy động hàng trăm cán bộ và phương tiện y tế bảo đảm y tế cho sự kiện trọng đại này.

Theo đó, tổng số lực lượng huy động trực cấp cứu y tế phục vụ trong Lễ Kỷ niệm là 346 cán bộ, 37 xe cứu thương phân bố thành 88 Tổ trực cấp cứu (trong đó có 37 kíp trực xe cứu thương) chưa bao gồm các lực lượng trực lãnh đạo, trực tại Trung tâm cấp cứu chính (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội), trực tại các cơ sở y tế trên địa bàn (bệnh viện, Trung tâm cấp cứu 115, Trạm Y tế và Phòng khám đa khoa), tại các địa điểm tập trung đông người trên địa bàn các phường/xã, trực cho công tác luyện tập.

Hà Nội thiết lập trung tâm đặc biệt trong sự kiện trọng đại, tiếp nhận cùng lúc 12 cuộc gọi khẩn cấp- Ảnh 1.

Sở Y tế chủ động xây dựng phương án y tế toàn diện bảo an toàn tuyệt đối cho Lễ Kỷ niệm A80 (Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô).

Hà Nội cũng thiết lập hoạt động của Trung tâm chỉ huy y tế A80 có vị trí tại Trung tâm cấp cứu 115 (11 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm). 

 Thời gian hoạt động của trung tâm:

+ Từ 16 giờ 00 đến 22 giờ 30 ngày 27/8/2025.

+ Từ 12 giờ 00 ngày 29/8/2025 đến 12 giờ 30 giờ ngày 30/8/2025.

+ Từ 12 giờ 00 ngày 01/9/2025 đến 12 giờ 30 giờ ngày 02/9/2025.

Trung tâm có nhiệm vụ:

Thiết lập kênh liên lạc thông suốt giữa các bộ phận điều phối tác chiến y tế, huy động lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan, xử lý tình huống khẩn cấp. Tiếp nhận, đáp ứng, phối hợp với các đội cấp cứu, các xe cấp cứu, các cơ sở y tế trên địa bàn. 

Kiểm soát chặt chẽ vấn đề trực cấp cứu, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch phục vụ sự kiện.

Tổng hợp, báo cáo nhanh tình hình gửi UBND Thành phố, Bộ Y tế.

Trung tâm bao gồm:

Phòng chỉ huy có lãnh đạo Sở Y tế trực, 3 line điện thoại hữu tuyến để kết nối thông tin, chỉ huy, trang bị máy tính, bản đồ số tích hợp GPS, màn hình theo dõi diễn biến của cuộc diễu binh, diễu hành hệ thống bộ đàm chỉ huy.

Một phòng tiếp nhận xử lý thông tin có 12 người trực tổng đài số 12 line voice IP, có hệ thống điện thoại analog back up. Tiếp nhận cùng lúc 12 cuộc gọi khẩn cấp. Có hệ thống bản đồ số, tích hợp GPS hiển thị vị trí các xe cấp cứu của 115. 



Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những tính năng không phải ai cũng biết trên VNeID

Những tính năng không phải ai cũng biết trên VNeID Nổi bật

Vụ Hà Thị Lai Hạ sát hại chồng: Sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức

Vụ Hà Thị Lai Hạ sát hại chồng: Sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức Nổi bật

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi trại giam

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi trại giam

14:58 , 19/08/2025
Những địa điểm lý tưởng xem diễu binh, diễu hành A80

Những địa điểm lý tưởng xem diễu binh, diễu hành A80

14:46 , 19/08/2025
Hà Nội: Phi cơ Airbus 320 'đổ bộ' triển lãm quốc gia bằng giấy phép đặc biệt

Hà Nội: Phi cơ Airbus 320 'đổ bộ' triển lãm quốc gia bằng giấy phép đặc biệt

14:18 , 19/08/2025
Ông Nguyễn Tấn Phát làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, TP HCM

Ông Nguyễn Tấn Phát làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, TP HCM

13:59 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên