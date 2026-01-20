Hà Nội: Thông tin quan trọng về đoạn đường dài gần 1km từ Ngụy Như Kon Tum đến Nguyễn Trãi

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội, ngày 17/1, phường Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị công bố, triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Ngụy Như Kon Tum đến Nguyễn Trãi.



Tại đây, phường Thanh Xuân đã phổ biến mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, đồng thời làm rõ các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Bên cạnh đó, chính quyền cũng thông tin về kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác bồi thường và dự kiến khu vực bố trí nơi ở mới cho người dân diện thu hồi đất.

Về tầm quan trọng của dự án, ông Đặng Hoàng Linh - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư hạ tầng phường Thanh Xuân nhấn mạnh, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 là dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội. Vành đai 2,5 có vai trò kết nối các khu vực trung tâm với các tuyến giao thông lớn, góp phần giảm ùn tắc, chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, đoạn tuyến từ Ngụy Như Kon Tum đến Nguyễn Trãi có chiều dài gần 1km, bề rộng quy hoạch khoảng 40m. Ông Đặng Hoàng Linh thông tin, đây là đoạn tuyến có tính chất đặc biệt quan trọng, giữ vai trò “khớp nối” các đoạn còn lại của đường Vành đai 2,5.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: CTTĐT TP. Hà Nội)

Tuy nhiên, đoạn tuyến gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng do nằm trong khu vực đông dân cư. Theo thống kê, khoảng 700 hộ gia đình, cá nhân và 4 tổ chức có đất, tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi thu hồi. Tổng kinh phí của nhóm dự án thành phần giải phóng mặt bằng là hơn 3.686 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, đa số các ý kiến thể hiện sự đồng tình, ủng hộ chủ trương Nhà nước thu hồi đất để triển khai dự án giao thông trọng điểm, đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm, áp dụng tối đa các chính sách hỗ trợ về bồi thường đất, tài sản trên đất; hỗ trợ bố trí tái định cư; hỗ trợ di chuyển, ổn định đời sống trong quá trình thực hiện thu hồi đất.

Nỗ lực giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại phường Thanh Xuân

Ông Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân cho biết, tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội, đặc biệt tại phường Thanh Xuân với các trục đường lớn như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương… luôn là vấn đề bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian, sức khỏe, chi phí sinh hoạt cũng như môi trường sống của người dân.

Nhận thức đây là một trong những điểm nghẽn lớn kìm hãm sự phát triển, Hà Nội đã xác định việc đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, đặc biệt là khép kín các tuyến đường vành đai, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Bản đồ tổng thể Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5

Ông Nguyễn Huy Cường cho biết thêm, việc hoàn thành giải phóng mặt bằng Vành đai 1 chỉ sau 20 ngày triển khai thần tốc là tiền đề quan trọng để tiếp tục triển khai đường Vành đai 2,5, trong đó có đoạn từ phố Ngụy Như Kon Tum đến Nguyễn Trãi.

Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân nhấn mạnh, trong quá trình triển khai, phường cam kết thực hiện đúng chủ trương của Đảng, đúng quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch; đồng thời bảo vệ đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân có đất bị thu hồi.

Việc hoàn thành Dự án đường Vành đai 2,5 không chỉ hình thành một tuyến đường mới mà còn tạo điều kiện mở rộng, kết nối các tuyến phố trong khu vực như Ngụy Như Kon Tum, Nhân Hòa, Vũ Trọng Phụng, Hoàng Đạo Thúy…, qua đó góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện điều kiện đi lại, nâng cao chất lượng sống và diện mạo đô thị của khu dân cư.