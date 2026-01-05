Hà Nội thông tin tiến độ 3 công trình khẩn cấp giảm ùn tắc giao thông

UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND thành phố về kết quả thực hiện 3 dự án theo Lệnh khẩn cấp để giảm thiểu ùn tắc giao thông , tổ chức giao thông phục vụ các sự kiện quan trọng quốc gia.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Lệnh khẩn cấp xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng đường Hùng Vương (đoạn từ Trần Phú đến Nguyễn Thái Học); Lệnh khẩn cấp xây dựng công trình Cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông khu vực nút giao Pháp Vân, Bến xe Nước Ngầm và ngõ 15 Ngọc Hồi; Lệnh khẩn cấp xây dựng công trình Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Đến ngày 1/1/2026, kết quả thực hiện như sau:

Đối với dự án Cải tạo, mở rộng đường Hùng Vương (đoạn từ Trần Phú đến Nguyễn Thái Học): Mục tiêu dự án nhằm đồng bộ giao thông cảnh quan tuyến đường Hùng Vương, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại kịp thời phục vụ tổ chức các hoạt động chính trị - nghi lễ trọng đại của Đảng, Nhà nước trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/2025). Dự án do Sở Xây dựng là chủ đầu tư.

Cuối ngõ 15 Ngọc Hồi là đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Về quy mô, dự án sẽ triển khai các hạng mục phá dỡ các công trình xây dựng, di chuyển cây xanh, chiếu sáng và các công trình ngầm, nổi trong phạm vi cải tạo sửa chữa; cải tạo, mở rộng đường, vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn từ Trần Phú đến Nguyễn Thái Học); thảm mặt đường và tổ chức giao thông. Kinh phí phê duyệt là 12 tỷ đồng; Dự án đã thực hiện xong trước ngày 15/8/2025.

Dự án thứ hai là cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông khu vực nút giao Pháp Vân, Bến xe Nước Ngầm và ngõ 15 Ngọc Hồi do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Các hạng mục dự án gồm: xén dải phân cách giữa đường Đỗ Mười để mở rộng mặt đường; xén hè mở rộng mặt đường ngõ 15 Ngọc Hồi; mở các đường nhánh; kết nối đường Đỗ Mười với đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ; xén dải phân cách mở rộng mặt đường khu vực nút giao đường Trần Thủ Độ với đường Đỗ Mười; di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật, ngầm nổi...

Tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng 19,5 tỷ đồng. Các hạng mục thi công hoàn thành trước ngày 15/1/2026, dự kiến hoàn thành dự án trong quý I/2026.

Hiện tại, dự án đã thi công đạt khoảng 70% khối lượng. Trong đó, đã mở rộng xong ngõ 15 Ngọc Hồi; hoàn thành đường nối từ ngõ 15 Ngọc Hồi lên cao tốc; xén dải phân cách nút giao Trần Thủ Độ - Đỗ Mười; xén xong nhánh dưới gầm cầu rẽ trái từ đường Đỗ Mười đến ngõ 15 Ngọc Hồi và thông xe kỹ thuật vào tối 31/12/2025.

Thứ ba là Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi. Dự án nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải, đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị dọc tuyến đường nói riêng và của toàn thành phố nói chung.

Dự án chia ra thành 3 đoạn tuyến. Cụ thể: Đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ chiều dài khoảng 0,71km, rộng 50m. Điểm đầu phân đoạn tại khu đô thị mới Dịch Vọng, điểm cuối tại vị trí đường Dương Đình Nghệ.

Đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng có chiều dài khoảng 0,6km, rộng 40m. Điểm đầu phân đoạn tại nút giao giữa đường Mạc Thái Tông và Vũ Phạm Hàm; điểm cuối phân đoạn tại nút giao giữa đường Trần Duy Hưng và Hoàng Đạo Thúy.

Đoạn Nguỵ Như Kon Tum - Nguyễn Trãi chiều dài khoảng 0,95km, rộng 40m. Điểm đầu phân đoạn tại vị trí nút giao giữa đường Hoàng Đạo Thúy và đường Ngụy Như Kon Tum; điểm cuối phân đoạn tại vị trí đường Nguyễn Trãi.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 8,4 nghìn tỷ đồng.

Về tiến độ dự án: Ngày 4/1/2026, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Hiện nay, chủ đầu tư các dự án thành phần đang thực hiện công tác khảo sát thiết kế, phương án thiết kế, đề cương, nhiệm vụ dự toán.

Các địa phương đang tích cực triển khai họp dân công khai dự án, điều tra, kiểm đếm sơ bộ, lên phương án phối hợp với nhân dân tổ chức di dời các phần mộ theo phong tục, tập quán (trước 23 tháng Chạp Âm lịch).

Ngoài ra, chủ đầu tư đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xác định, bóc tách khối lượng, nhiệm vụ để đảm bảo không trùng lắp với các nhiệm vụ, dự án hiện đang triển khai thực hiện có liên quan đến phạm vi đầu tư của dự án. Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện dự án đầu tư, công trình theo lệnh khẩn cấp để hoàn thành dự án đúng tiến độ (dự kiến hoàn thành dự án đầu tư trong quý IV/2026).

