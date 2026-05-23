Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội thu phí điện tử không dừng tại toàn bộ bãi đỗ xe từ 1/7

Theo Anh Đặng | 23-05-2026 - 17:30 PM | Kinh tế số

Từ 1/7/2026, 100% bãi đỗ và điểm trông giữ xe ô tô trên địa bàn Hà Nội phải áp dụng công nghệ và thu phí điện tử không dừng.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về ứng dụng công nghệ trong trông giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe. Mục tiêu của kế hoạch nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, thu phí điện tử không dừng, minh bạch doanh thu, giảm ùn tắc, ô nhiễm và hiện đại hóa giao thông tĩnh.

Hà Nội thu phí điện tử không dừng tại toàn bộ bãi đỗ xe từ 1/7- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: KTĐT)

Theo đó, từ ngày 1/7/2026, 100% điểm trông giữ, bãi đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố phải triển khai công nghệ và thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng. Bến xe loại 1 hoàn thành trước ngày 31/12/2026; bến xe loại 2 hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Trước ngày 31/12/2030, Hà Nội hoàn thành rà soát tổng thể các bãi đỗ, điểm trông giữ tạm thời, bảo đảm triển khai đồng bộ trên toàn thành phố.

Theo UBND TP Hà Nội, giải pháp trọng tâm là Xây dựng Đề án tổng thể quản lý, phát triển giao thông tĩnh. Hỗ trợ nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi về vay vốn, hỗ trợ đầu tư thiết bị cho các đơn vị quản lý, vận hành chủ đầu tư tham gia chuyển đổi mô hình thu phí không dừng. Tổ chức triển khai thực hiện quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo quy định; Rà soát, điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ xe. Xây dựng quy định về việc ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại các bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe.

Xây dựng phần mềm quản lý thông tin bãi đỗ, điểm đỗ xe tập trung. Cập nhật danh sách, tình trạng các điểm đỗ, bãi đỗ xe đã triển khai ứng dụng công nghệ trong thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe trên ứng dụng iHaNoi, VNeID.

Triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền về Kế hoạch triển khai tổng thể ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ. Chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát điểm thu phát sóng đảm bảo điều kiện kết nối, chia sẻ dữ liệu khi triển khai ứng dụng công nghệ.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát đối với toàn bộ các bãi đỗ xe, điểm đỗ xe đang hoạt động trên địa bàn quản lý (bao gồm bãi đỗ lòng đường, hè phố; bãi đỗ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, chung cư, khu đô thị, bãi đất trống,…).

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi về vay vốn, hỗ trợ đầu tư thiết bị cho các đơn vị quản lý, vận hành, chủ đầu tư tham gia chuyển đổi mô hình thu phí không dừng; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thuế Thành phố Hà Nội, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

Công an Thành phố phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, chính quyền địa phương cấp xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động trông giữ xe trên địa bàn Thành phố đảm bảo quy định thu phí không dùng tiền mặt tại các bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe; Nghiên cứu các quy định, hình thức xử phạt qua kiểm tra trực tiếp, qua xử phạt bằng công nghệ.

Theo Anh Đặng

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà sáng lập VinCSS cảnh báo bóng ma 'Q-Day' trên thị trường tiền số 1.500 tỷ USD: Tại sao Bitcoin đang ở mức 'Báo động đỏ'?

Nhà sáng lập VinCSS cảnh báo bóng ma 'Q-Day' trên thị trường tiền số 1.500 tỷ USD: Tại sao Bitcoin đang ở mức 'Báo động đỏ'? Nổi bật

Cảnh báo từ chuyên gia IBM: AI có thể "phản bội" và dâng toàn bộ bí mật kinh doanh cho đối thủ

Cảnh báo từ chuyên gia IBM: AI có thể "phản bội" và dâng toàn bộ bí mật kinh doanh cho đối thủ Nổi bật

'Năm thanh lọc' của giới KOL và thông điệp từ cơ quan quản lý

'Năm thanh lọc' của giới KOL và thông điệp từ cơ quan quản lý

17:30 , 23/05/2026
Phát hiện loạt giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng: Công an điều tra một người đàn ông ở Hà Nội

Phát hiện loạt giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng: Công an điều tra một người đàn ông ở Hà Nội

17:08 , 23/05/2026
Người dân phải kiểm tra ngay thông tin này trên VssID

Người dân phải kiểm tra ngay thông tin này trên VssID

16:47 , 23/05/2026
SpaceX chi 2,8 tỷ USD mua turbine khí cho trung tâm dữ liệu AI

SpaceX chi 2,8 tỷ USD mua turbine khí cho trung tâm dữ liệu AI

16:30 , 23/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên