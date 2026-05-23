'Năm thanh lọc' của giới KOL và thông điệp từ cơ quan quản lý

Ngày 22/5, tại TPHCM, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH-TTĐT), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số (Bộ Quy tắc).

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT, Bộ Quy tắc có các quy tắc ứng xử chung gồm: Tuân thủ, chấp hành pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; thúc đẩy đa dạng văn hóa, tôn trọng sự khác biệt vùng miền, dân tộc, tôn giáo; tôn vinh văn hóa.

Bộ Quy tắc cũng lưu ý các cá nhân cần tuân thủ tài khoản chính danh, khuyến khích dùng tên thật, thương hiệu hợp pháp; tôn trọng bản quyền, sở hữu trí tuệ của các sản phẩm số. Có trách nhiệm kiểm chứng thông tin; bảo vệ dữ liệu cá nhân và nhân thân của bản thân và người khác, đặc biệt là trẻ em.

Riêng người có ảnh hưởng, chủ trang/nhóm cộng đồng, Bộ Quy tắc nêu rõ bên cạnh thực hiện đầy đủ các quy tắc dành cho cá nhân, còn cần tuân thủ, không trục lợi niềm tin, tình cảm công chúng, khán giả để trục lợi cá nhân; không được quảng cáo sai sự thật. Mặt khác, chủ động sản xuất, lan tỏa nội dung tích cực góp phần gìn giữ văn hóa Việt Nam, xây dựng hệ giá trị quốc gia…

Thông điệp của "Năm thanh lọc"

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng PTTH-TTĐT cho biết, thời gian qua Cục đã triển khai sáng kiến white-list và black-list trong việc chọn lọc, đưa những trang/kênh có đăng ký, có thông báo với Cục, có cam kết hoạt động tuân thủ pháp luật, để giới thiệu với các nhãn hàng, các đại lý quảng cáo ưu tiên quảng cáo trên đó.

Ông Lê Quang Tự Do nói việc làm này được triển khai rất hiệu quả trong những năm qua. Từ đó, sáng kiến chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng thực chất là kêu gọi sự cam kết, ủng hộ, đồng hành của các nhóm đối tượng có liên quan đến Bộ Quy tắc. Tuy nhiên, việc này cần sự cam kết, đồng hành mạnh mẽ hơn để cùng nhau thực hiện hiệu quả bộ quy tắc này.

Theo ông Lê Quang Tự Do, trong một thời gian rất ngắn, tất cả các nhóm đối tượng mà Cục mời có liên quan đến Bộ Quy tắc thì đều đăng ký tham gia.

Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT cũng cho biết, trong 6 tháng qua, đơn vị đang triển khai xây dựng một cổng thông tin và cơ sở dữ liệu trên toàn quốc về KOL (người có ảnh hưởng) và hệ thống quảng cáo trên mạng.

“Việc này từ xưa đến nay chưa ai làm và cũng rất khó làm, vì liên quan đến thông tin, đến cơ sở dữ liệu, đến các hệ thống kỹ thuật rà quét để tập hợp”, ông Lê Quang Tự Do nói.

Về công tác quản lý quảng cáo trực tuyến, quảng cáo trên mạng, ông Tự Do cho biết, thời gian qua, Cục đã tập hợp, kết nối gần như đầy đủ các nhãn hàng lớn, các đại lý quảng cáo ở Việt Nam để cùng đồng hành, triển khai các quy định của pháp luật cũng như các sáng kiến liên quan đến việc quảng cáo trên mạng.

Theo Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT, các KOL, KOC có liên quan đến hoạt động quảng cáo gọi năm ngoái là “Năm thanh lọc” vì rất nhiều trường hợp vi phạm và bị xử lý rất nặng, nghiêm khắc.

"Năm nay còn mạnh hơn. Bây giờ không chỉ là quảng cáo sai sự thật, mà còn liên quan đến vấn đề bản quyền, đến trình diễn vi phạm bản quyền, thậm chí còn bị xử lý hình sự", ông Lê Quang Tự Do nói.

Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT cho rằng, "Năm thanh lọc" đang phát triển lên một mức độ mới, qua đó truyền thông điệp: Đưa tất cả các hoạt động liên quan đến quảng cáo, nghệ thuật biểu diễn, đến KOL, hoạt động trên mạng, đi vào khuôn khổ pháp luật. Trong bối cảnh đó, Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT muốn triển khai đồng bộ các giải pháp và "bất đắc dĩ phải dùng đến giải pháp xử lý hình sự".

Ông Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Biểu diễn nghệ thuật nhìn nhận, công cụ này (Bộ Quy tắc) sẽ đóng góp vào sự văn minh của đất nước. Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng có những bước tham gia việc quản lý nhà nước kỹ càng hơn.

Ông Nguyễn Xuân Bắc cũng mong muốn có thêm chức năng cảnh báo, nhắc nhở đối với những kênh có những thông tin, phát biểu hay ngôn ngữ lệch chuẩn. Nếu phát hiện những kênh xấu, độc, đưa thông tin chưa chính xác thì cần có cảnh báo ngay tại kênh. Việc này sẽ giúp những nhà sáng tạo nội dung hay kênh không "đi xa". “Khi có Bộ Quy tắc ứng xử này, tôi tin rằng những người sáng tạo nội dung sẽ tự điều chỉnh chính hành vi, hành động của mình”, Cục trưởng Cục Biểu diễn nghệ thuật kỳ vọng.

