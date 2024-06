Hà Nội trầy trật đòi 26 tỷ đồng tiền cưỡng chế toà nhà 8B Lê Trực

Công trình 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) do Công ty cổ phần May Lê Trực làm chủ đầu tư là một điển hình trong vi phạm trật tự xây dựng và cũng là vấn đề tồn đọng kéo dài. Do sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, chủ đầu tư đã xây dựng công trình vượt 1 tầng; tăng 15,89 m chiều cao; sai về khoảng lùi, khoảng giật cấp, dẫn đến tăng diện tích sàn xây dựng lên tới gần 7.000 m2. Vi phạm diễn ra từ năm 2012 nhưng phải đến cuối năm 2016 mới thực hiện xong cưỡng chế giai đoạn 1, phá dỡ được tầng 19 và tầng tum thang của công trình. Giai đoạn 2 với yêu cầu phá dỡ tầng 18 do vi phạm chiều cao theo giấy phép xây dựng nhưng phải gần 4 năm, tức tới thời điểm tháng 4/2020, việc tháo dỡ, phá dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực mới hoàn thành. Từ đó tới nay thêm hơn 4 năm nữa, khoản kinh phí hơn 26 tỷ đồng do UBND quận Ba Đình tạm ứng để cưỡng chế phá dỡ phần công trình vi phạm vẫn chưa được chủ đầu tư thanh toán.