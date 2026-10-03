Hà Nội: Trong 9 tháng, xử lý hơn 4.200 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại

Thông tin tại hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 10/2026 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 2/10, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết: từ ngày 16/12/2025 đến 15/9/2026, Chi cục thường xuyên chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, theo dõi cung - cầu, giá cả hàng hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh; chủ động kiểm tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Ông Dương Mạnh Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội thông tin tại hội nghị. Ảnh: Đạt Lê

Kết quả, lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý 4.201 vụ, tịch thu lượng hàng hóa trị giá hơn 14,5 tỷ đồng; buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hàng hóa trị giá hơn 41,7 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính hơn 60,4 tỷ đồng.

Trong đó, có 1.606 trường hợp hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 1.190 trường hợp hàng nhập lậu; 522 trường hợp hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 332 trường hợp vi phạm về giá; 208 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử và 6 trường hợp hàng giả.

Các vi phạm về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ tập trung ở nhóm hàng tiêu dùng. Phương thức vi phạm cũng ngày càng tinh vi, không chỉ diễn ra tại cửa hàng, cơ sở kinh doanh truyền thống mà còn gắn với kho hàng, điểm tập kết, sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội và hoạt động livestream.

Nhiều trường hợp hàng hóa được chia nhỏ, vận chuyển, giao nhận qua nhiều khâu trung gian nhằm che giấu nguồn hàng và chủ thể vi phạm.

Chi cục Quản lý thị trường thành phố sẽ tăng cường kiểm tra từ nguồn hàng, hóa đơn, chứng từ đến quá trình lưu thông, phân phối; chuyển mạnh sang phương thức nhận diện rủi ro, phát hiện dấu hiệu vi phạm trên môi trường mạng, xác minh ngoài thực tế, truy tìm nguồn gốc và xử lý theo chuỗi.

Trong những tháng cuối năm, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Hà Nội dự kiến xác định 11 địa bàn, nhóm địa bàn trọng điểm để tập trung kiểm tra, kiểm soát. Các nhóm hàng được chú trọng gồm lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, thời trang, điện tử, điện gia dụng và hàng thiết yếu.

Ông Kiều Đình Cảnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội. Ảnh: Đạt Lê

Về công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP), Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Kiều Đình Cảnh cho biết, lực lượng chức năng đã triển khai 100% kế hoạch kiểm tra theo chỉ đạo của thành phố. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt 12 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 11 tỷ đồng.

Riêng Tháng hành động vì ATTP, lực lượng chức năng kiểm tra 245 vụ, chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra 2 vụ; xử phạt 2,8 tỷ đồng, trị giá tang vật 1,58 tỷ đồng. Khoảng 13.000 sản phẩm thực phẩm, thực phẩm bổ sung và hàng dùng cho gia đình có liên quan đến các vụ vi phạm.

Trong đợt kiểm tra dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng xử phạt 173 vụ, chủ yếu liên quan đến lương thực, thực phẩm, đồ chơi trẻ em và đồ dùng học tập; số tiền xử phạt gần 1,3 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm được xử lý gần 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh thực phẩm trên môi trường điện tử đang tạo thêm nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra.

Theo ông Cảnh, các đối tượng thường sử dụng website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, nhóm kín để quảng cáo, chào bán thực phẩm; thường xuyên thay đổi số điện thoại, tài khoản và phương thức liên hệ, không có địa chỉ kinh doanh cố định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng cũng nhận định một bộ phận tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa chấp hành nghiêm quy định; vẫn còn tình trạng kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, sử dụng nguyên liệu không bảo đảm, vi phạm quy định về ghi nhãn, tự công bố sản phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Một số vụ việc cho thấy, quy mô vi phạm rất lớn: tại Ninh Hiệp, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp Công an Hà Nội phát hiện 10.600 sản phẩm lạp xưởng, nầm lợn và trứng gà đông lạnh được vận chuyển vào thị trường tiêu thụ; tại phường Yên Nghĩa, lực lượng chức năng phát hiện thực phẩm bổ sung có dấu hiệu hàng giả tại một doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm và đã chuyển cơ quan công an xử lý.

Tại khu vực xã Quang Minh, lực lượng chức năng phát hiện 260 tấn chân gà do nước ngoài sản xuất đã quá hạn sử dụng. Qua mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện thêm hơn 1.000 tấn hàng liên quan và tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định...