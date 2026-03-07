Hà Nội: Tuyến Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A dự kiến bàn giao trong tháng 3

Người dân đã có thể lưu thông khá thuận lợi trong những ngày đầu tháng 3/2026.

Tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A dài khoảng 1,6 km, là một phần trong quy hoạch mạng lưới giao thông vành đai của Thủ đô. Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất đối ứng cho nhà đầu tư.

Theo thiết kế, tuyến đường có mặt cắt ngang 40 m. Trong đó, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 7,25 m, dải phân cách giữa rộng 3 m. Phần đường xe chạy được bố trí mỗi chiều ba làn, tổng bề rộng hai chiều 22,5 m. Khi hoàn thành đồng bộ, tuyến đường sẽ góp phần tăng khả năng kết nối giao thông khu vực phía Nam Hà Nội.

Tuyến đường sẽ góp phần tăng khả năng kết nối giao thông khu vực phía Nam Hà Nội.

Ghi nhận tại công trường cho thấy phần lớn các hạng mục chính của dự án đã hoàn thành và tuyến đường đã được tổ chức lưu thông. Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện những phần việc còn lại nhằm bảo đảm sự đồng bộ của toàn tuyến.

Các công nhân đang nỗ lực hoàn thiện những hạng mục cuối.

Thông tin tới VTV Times, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai – Hà Nội, đơn vị tham gia thi công dự án cho biết, giai đoạn này đơn vị đang bố trí khoảng 50 công nhân tập trung hoàn thiện các đoạn vỉa hè còn lại cùng một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật. "Các công việc chủ yếu gồm lát đá vỉa hè, chỉnh trang hệ thống thoát nước, hoàn thiện các chi tiết phụ trợ và vệ sinh công trường. Tiến độ công trình đang được chúng tôi đẩy nhanh để bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch. Theo cam kết, toàn bộ các hạng mục sẽ hoàn tất trước ngày 25/3/2026 để đủ điều kiện bàn giao và đưa vào khai thác theo quy định." - Đại diện đơn vị thi công cho biết.

Hệ thống cầu đang được hoàn thành.

Vành đai 2,5 là một trong những trục giao thông quan trọng trong quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị của Hà Nội, có vai trò kết nối các khu vực phía Nam và phía Tây Nam thành phố. Khi từng đoạn tuyến được hoàn thiện và đưa vào khai thác, hệ thống giao thông khu vực sẽ được tăng cường khả năng lưu thông, góp phần giảm áp lực cho một số trục đường lớn như Giải Phóng và các tuyến kết nối với Quốc lộ 1A.

Dải phân cách giữa tuyến đường rộng 3m đã được trồng mới cây xanh đồng bộ, góp phần tạo cảnh quan xanh và tăng mỹ quan đô thị cho toàn tuyến.

Việc hoàn thiện đoạn tuyến Đầm Hồng – Quốc lộ 1A được xem là bước tiến trong quá trình từng bước hoàn chỉnh tuyến Vành đai 2,5. Sau khi hoàn tất nghiệm thu và các thủ tục liên quan, công trình sẽ được bàn giao để đưa vào khai thác chính thức, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và góp phần cải thiện hạ tầng giao thông Hà Nội.