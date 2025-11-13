Hà Nội: Ùn tắc kéo dài tại các lối lên Cầu Vĩnh Tuy giờ cao điểm sáng
13-11-2025 - 12:45 PM
Trong giờ cao điểm sáng, lưu lượng phương tiện đổ dồn về các hướng lên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) khiến khu vực này rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài. Nhiều tuyến đường lân cận như Cổ Linh, Đàm Quang Trung… đều ken đặc xe, di chuyển chậm từng mét.
VIDEO: Cảnh ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô.
Từ đầu giờ sáng 13/11, tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm Hà Nội. Các tuyến đường dẫn lên cầu như Cổ Linh, Đàm Quang Trung… đều rơi vào tình trạng kẹt cứng.
Khu vực nút giao Cổ Linh đông nghẹt xe theo hướng từ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đổ vào, dòng phương tiện ken đặc trong giờ cao điểm sáng.
Dòng phương tiện chật cứng từ đường Cổ Linh theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy.
Phương tiện nối đuôi nhau chật như nêm, có thời điểm gần như không thể di chuyển, nhiều người đi xe máy buộc phải leo lên vỉa hè để tìm lối thoát.
“Tôi đi dọc từ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thì vẫn bình thường, nhưng đến đoạn Cổ Linh thì bắt đầu ùn ứ. Hơn 20 phút rồi mà tôi vẫn chưa lên được cầu Vĩnh Tuy”, một tài xế chia sẻ.
Ô tô xếp thành 5 hàng ngang hướng từ đường Đàm Cổ Linh lên cầu Vĩnh Tuy.
Cảnh ùn tắc lên cầu Vĩnh Tuy lúc 8h sáng nay.
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, vào giờ cao điểm hằng ngày, cầu Vĩnh Tuy vốn đã thường xuyên xảy ra ùn tắc. Hiện nay, do cầu Long Biên tạm thời đóng chiều vào nội thành khiến lưu lượng phương tiện dồn về cầu Chương Dương tăng cao, gây ùn tắc kéo dài. Nhiều ô tô và xe máy đã chuyển hướng sang cầu Vĩnh Tuy, khiến tình trạng kẹt xe tại đây càng tăng thêm.
Các lối lên cầu Chương Dương đều tắc cứng trong giờ cao điểm sáng nay (13/11).
Đường Nguyễn Văn Cừ ùn tắc kéo dài khoảng 2 km theo hướng về cầu Chương Dương. Nhiều ô tô và xe máy buộc phải chuyển hướng sang cầu Vĩnh Tuy để di chuyển.
Một tài xế cho biết, anh đã chủ động đổi lộ trình, rời khỏi hướng Cầu Chương Dương sang Cầu Vĩnh Tuy để tránh ùn tắc, nhưng cuối cùng vẫn phải “chôn chân” hàng chục phút giữa dòng xe ken đặc. “Tôi thấy trên ứng dụng báo tắc ở Chương Dương nên vòng qua Vĩnh Tuy, ai ngờ ở đây cũng kẹt cứng”, nam tài xế chia sẻ.
Đến khoảng 9h, đường Cổ Linh vẫn ùn tắc cả 2 chiều đường.
Dòng xe ken đặc, di chuyển chậm chạp theo hướng cầu Vĩnh Tuy vào khu vực trung tâm Hà Nội.
