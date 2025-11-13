Hà Nội: Ùn tắc kéo dài tại các lối lên Cầu Vĩnh Tuy giờ cao điểm sáng

Một tài xế cho biết, anh đã chủ động đổi lộ trình, rời khỏi hướng Cầu Chương Dương sang Cầu Vĩnh Tuy để tránh ùn tắc, nhưng cuối cùng vẫn phải “chôn chân” hàng chục phút giữa dòng xe ken đặc. “Tôi thấy trên ứng dụng báo tắc ở Chương Dương nên vòng qua Vĩnh Tuy, ai ngờ ở đây cũng kẹt cứng”, nam tài xế chia sẻ.