Hà Nội xuất hiện mưa đá

Theo Nguyễn Hoài | 30-03-2026 - 10:20 AM | Xã hội

Nhiều khu vực tại Hà Nội như Hà Đông, Long Biên, Đông Ngạc xảy ra mưa đá trong cơn dông sáng sớm nay (30/3). Những ngày qua, nhiều khu vực ở miền Bắc cũng xuất hiện mưa đá.

Sáng nay, vùng hội tụ gió trên cao gây ra một đợt mưa dông mạnh ở Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc, kèm sấm sét.

Trong đó, Thủ đô Hà Nội ghi nhận tình trạng mưa đá tại nhiều nơi lúc sáng sớm nay, như khu vực Hà Đông, Long Biên, Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm cũ), Đông Anh. Mưa dông gây ra tình trạng cây gãy đổ ở một số nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong sáng nay, Hà Nội tạnh mưa, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng mạnh, trời có nắng nóng.

Miền Bắc sáng nay, mưa lớn còn tiếp tục khu vực Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hải Phòng. Chiều nay dự báo mưa giảm, trời nắng, nền nhiệt tăng nhanh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay, miền Bắc đang trong thời gian giao mùa. Sự cạnh tranh giữa các khối khí nóng – lạnh thường gây mưa tình trạng dông lốc, mưa đá.

Trong sáng qua (29/3), hội tụ gió trên cao bất ngờ gây ra trận mưa dông mạnh ở nhiều tỉnh/thành phố miền Bắc như Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng, riêng Hà Nội xuất hiện mưa dông mạnh nhưng trong thời gian ngắn, cá biệt điểm đo Phú Diễn có mưa rất to.

Trước đó vào chiều 22/3, mưa dông kèm mưa đá khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, nhiều ha hoa màu bị tàn phá tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Sơn La và Phú Thọ.

Thông tin quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần nắm rõ

Mức phạt nồng độ cồn mới nhất đối với tất cả các loại xe sau khi bãi bỏ Nghị định 100, tài xế chú ý

Kho xưởng đồ gỗ bốc cháy dữ dội gần bệnh viện K Tân Triều

09:54 , 30/03/2026
Hiện trường vụ cháy kho xưởng gần Bệnh viện K Tân Triều: Lửa bao trùm trong đêm, chữa cháy suốt nhiều giờ

09:41 , 30/03/2026
Hôm nay, bầu Chủ tịch HĐND, UBND TPHCM nhiệm kỳ mới

09:09 , 30/03/2026
Hơn 300 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

08:48 , 30/03/2026

